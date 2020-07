Ravuritammojen astutuksissa enintään tyydyttävä tilanne – isoa pudotusta ei onneksi ole havaittu kaikkialla

Jarno Mela

Kari ja Seija Korte pyörittävät Kivisaaren oriasemaa ja harjoittavat hevoskasvatusta Kouvolan Löytyssä. Kuvasarja kertoo heidän työpäivästään.

Ravihevosten kasvatuksessa ei nähdä ainakaan käännöstä parempaan, mutta koronakevät ei liioin tuonut pelättyä suurta pudotusta. MT:n soittokierros paljastaa, että astutusmäärät ainakin keskeisillä oriasemilla vaihtelevat noin neljänneksen pudotuksesta suunnilleen viime vuoden tasoon.

Kahdella suurimmalla oriasemalla ollaan helpottuneita.

"Kevät oli jopa vilkasta ja oltiin vähän edelläkin viime vuotta. Ei varmaan ole tullut kasvua muttei miinustakaan", Hannu Nivola Kallelan oriasemalta Uudessakaupungin Kalannista sanoo.

Saku Mikkolan mukaan Sillanpään oriasemalla Jämsän Längelmäessä näyttää myös tulevan suunnilleen viime vuosien tasoinen kausi.

"Tuoresiemeniä on mennyt normaalisti, mutta pakasteita vähän vähemmän kuin tavallisesti."

"Vaikka meillä on pärjätty suht' hyvin, niin ajoa on tullut enemmän. Kun sekä työtä että kilometrejä kertyy, se on kannattavuuteen miinusta. Lisäksi päivä on jouduttu venyttämään entisestään", hän painottaa.

Lähtökohta oli vaikea. Korona vähensi keväällä entisestäänkin heikot linja-autoyhteydet olemattomiin. Kun raveja ei ajettu kahteen kuukauteen, hevosenomistajien pussiin ei kertynyt rahaa ja kasvattajarahatkin viipyivät.

"Ne kaikki heijastuivat ihan suoraan kauden alkuun epävarmuutena", Mikkola sanoo.

Kivisaaren oriasemalla Kouvolan Löytyssä asiakastammojen määrä onkin jäänyt viime vuosista selvästi. Vähennystä on myös Mountain-tallilla Toholammilla.

"Viime vuosina on ollut yli 200 tammaa. Nyt päästäneen 150-160:en", Kari Korte Kivisaaresta arvioi viime viikolla.

"Alkuvuosi näytti vielä sujuvan ok, mutta kesän kuluessa tilanne on hiljentynyt."

"Viime vuoteen verrattuna toiminta on vähentynyt. Paikan päällä on siemennetty enemmän tammoja, mutta siirtoja lähtenyt vähemmän" kertoo Asko Lappi Mountain-tallilta.

Myös Kivisaaressa nimen omaan siirtojen määrä on laskenut.

Jarno Mela

Kari Korte valmistelee hyppypukkia.

Kekseliäisyyttäkin on tarvittu.

Team Ojanperässä vaihdettiin oriit hyppäämään illalla, kun 4-tietä hyvä vuoro lähtee etelään vasta vähän ennen puoltayötä.

"Paketit ovat sitten päässeet aamulla Matkahuollossa jatkokyyteihin ja olleet hyvin asiakkailla. Moni asiakas on sanonut, että eläinlääkärikin on tykännyt, kun kotona siemennys ei ole mennyt yöhommiksi", kertoo Jutta Ihalainen.

Ojanperän ja Ihalaisen talliin malli sopii myös siinä mielessä, että oriasema on kuitenkin sivubisnes valmennustoimintaan nähden.

Jarno Mela

Kari Korte mittaa sperman määrän ja sekoittaa siemennykseen sopivan suhteen.

Jarno Mela

Seija Korte pakkaa sperman kylmäboksiin.

MT tiedusteli tilannetta myös kahdelta pelkästään suomenhevosia hyppyyttävältä yrittäjältä.

Terho Rautiaisella Kangasniemellä on kesä sujunut oikeinkin myönteisesti.

"Vanhoilla suosikeilla on pudotusta. Mutta kun on tullut uudempia tilalle, varmaan samoissa kokonaismäärissä liikutaan kuin aiemmin."

"Ei tämä mitään suurta siittolajuhlaa ole", luonnehtii puolestaan Jutta Ihalainen Team Ojanperältä Pihtiputaalta.

Jarno Mela

Ratsusuunnalle kantakirjatulta Tintin Sahramilta käy hyppääminen neljännen kauden tottumuksella. Tiina Pakkanen on mukana hypytyksessä orin taakse jäävän Kari Kortteen apuna.

Hevosväen venyminen on myös tullut jälleen kerran esiin. Kallisarvoisia spermapaketteja on haettu itse tai pyydetty loma- tai työreissulla olevia tuttuja kiertämään oriaseman kautta.

"Santtu Raitalakin liikennöi hyvin", Ihalainen naurahtaa.

Pihtiputaalla asuva maan ykkösohjastaja on yksi monista, jotka ovat toimittaneet kylmäbokseja ravireissun yhteydessä.

Jarno Mela

Laboratoriossa siittiöiden määrä tutkitaan mikroskoopilla.

Jarno Mela

Sitten siirrytään siementämään Kortteiden oma tamma, jonka kiiman eläinlääkäri on aamulla käynyt tarkistamassa. Pakasteena siirrettävää spermaa säilytetään nestemäisessä typessä.

Kuljetukset ovat sujuneet kaikilla haastatelluilla paremmin kuin kautta aloitettaessa maalis-huhtikuun taitteessa näytti. Postin "yön yli" -kuljetukset auttoivat kuromaan kiinni linja-autovuorojen vähäisyyttä koronarajoitusten aikana.

"Ehkä tästä lietsottiin ennalta turhaankin pelkoa. Yllättävän hyvin meni meillä. Ainoa ongelma oli perjantain hyppyytyksissä, kun postilla ei ole lauantaina jakelua kaikkialla", Hannu Nivola summaa.

Kaikkien yrittäjien kiitosta saa kuitenkin ennen kaikkea Onnibussi.

"Onni kaiken muun keskellä on, että Onnibussi aloitti kesäkuun alussa pakettien ottamisen, vaikkakin se myös nosti hintoja. Siihen voidaan olla tosi tyytyväisiä", sanoo Asko Lappi.

Vaikka Toholammilta Viitasaarelle kertyy yhteen suuntaansa 120 kilometriä, sinne on nyt Onnibussin linjalle viety 80 prosenttia lähetyksistä.

Kokonaisuutta katsoen bussilinjat ovat keskittyneet kulkemaan maan pitkittäissuuntaan kohtuudella, mutta poikittaisessä bussiliikenteessä on selviä aukkoja. Yksi niistä on idän keskeisessä solmukohdassa Kouvolassa.

Kun vuoroja ei lähde Mikkeliin, se vaikeuttaa poikittaisliiikennettä sekä Jyväskylän, Kuopion että Lappeenrannan suuntiin, huomioivat yrittäjät.

Jarno Mela

Tintin Sahramin sperma on menossa Liljendahliin, josta tammanomistaja kävi itse hakemassa paketin. Sitä ennen kuitenkin mennään laboratorioon...

Jarno Mela

Siittiöiden määrä millilitraa kohden mitataan.

Jarno Mela

Seija Korte siementää Daddy´s Lhasan Propulsionilla. Tammalle on syntynyt Kivisaaressa kolme varsaa.