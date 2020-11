Tuulisesta paikasta toiseen: Forstén haluaa Hevosopiston hevosurheilun valmennuskeskukselle kasvojen kohotusta

SRL:llä on takanaan haastavia talouden vuosia eikä korona juuri helpottanut tätäkään vuotta. Mikael Forstén sanoo jättävänsä liiton seuraavalle puheenjohtajalle erinomaisessa kunnossa.

Mikael Forstén kokee kolmen puheenjohtajavuoden sujuneen lähtökohdat huomioiden hyvin. "Haastavia ja raskaita hetkiä oli ja asioita jäi tekemättä. Itse uskon, että SRL:n tilanne on nyt positiivinen."

Suomen Ratsastajainliitto (SRL) valitsee sunnuntaina syyskokouksessa uuden hallituksen puheenjohtajan ja kaksi hallituksen jäsentä. Vuoden lopussa päättyvä kolmivuotiskausi jää puheenjohtaja Mikael Forsténin ainoaksi. Helsinkiläinen kansainvälisen huipputason esteratsastaja haki puheenjohtajuutta päästäkseen kehittämään itselleen rakasta lajia.

”Tänään voin sanoa, että tuntuu ihan hyvältä. Koen, että nämä kolme vuotta sujuivat lähtökohdat huomioiden hyvin. Haastavia ja raskaita hetkiä oli ja asioita jäi tekemättä. Aika paljon tuli kuitenkin tehtyä. Itse uskon, että SRL:n tilanne on nyt positiivinen. Seuraajani pääsee tästä toivon mukaan hyvin jatkamaan.”

Jatkokaudelle pyrkiminen ei Forsténia kiinnostanut.

”Olen tehnyt tätä lajin kehittämisen eteen, en oman kunnianhimon tai taloudellisen hyödyn takia. On ehkä lapsellista kuvitella, että tässä virassa taputeltaisiin päähän. Mutta kun koko ajan saa turpaansa, on pakko kysyä, miksi? Kestän kyllä sen, mutta ei se motivoi jatkamaan.”

”Toiveenani on tehdä edelleen jatkossa positiivista maan ratsastusurheilun kehittämiseksi.”

”Aloitan Ypäjän Hevosopistolla hevosurheilun valmennuskeskuksen urheilujohtajana. Lähden toteuttamaan siellä kasvojen kohotusta ja tason nostoa.”

Hevosopiston hallituksen nimeämä työryhmä on valmistellut valmennuskeskuksen strategiaa. Strategia on esitelty torstaina Olympiakomitealle.

Forstén on tiettävästi maailman ainoa kansainvälisellä tasolla kilpaileva ratsastusliiton puheenjohtaja. Vahvasta kilpaurheilutaustasta huolimatta hän ei ole väheksynyt seura- ja harrastustoimintaa vaan päinvastoin kokee, että molemmat tarvitsevat toisiaan.

Aloittaessaan työnsä vuoden 2018 alussa Forstén painotti neljän kulmakiven merkitystä. Viestintä ja tiedotus, talous, jäsenyyden arvo ja harrastajat ja kilpaurheilu.

”Sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä en koe näiden kolmen vuoden aikana tapahtuneen riittävää kehitystä. Lajin sisällä eri lajien ja komiteoiden välillä tai ratsastusurheilun ja hevosalan ammattien esiintuomisessa mediassa.”

”Meillä on esimerkiksi kouluratsastaja Henri Ruosteessa sellainen tähti, jota pitäisi hehkuttaa ja osata hyödyntää ulospäin. Hänellä on mahdollisuus vaikka mihin, kuten pistesijaan Tokion olympialaisissa.”

”Meidän pitäisi SRL:ssa avoimesti kertoa, mitä teemme, miksi teemme ja miten teemme. Liitossa tehdään ahkerasti töitä asioiden eteen, mutta se ei näy ulospäin.”

Liiton talous oli Forsténin aloittaessa ongelmissa. Ensimmäinen tilikausi saatiin jo käännettyä plussan puolelle.

”Tämän vuoden tulos on vielä auki. Korona asetti talouteen haasteita, mutta toisaalta tapahtumien peruuntuminen toi säästöjä. Taloudellinen tilanne on tästä huolimatta erinomainen. Minulle on sanottu, ettei liitto ole yritys, mutta vahva talous luo turvaa toimia ja kehittyä.”

Forstén oli marraskuun alussa solmimassa mittavan nelivuotisen yhteistyösopimuksen Pohjola Vakuutuksen kanssa. Pohjola Vakuutus vastaa liiton urheiluvakuutuksista vuoden 2021 alusta alkaen.

Kumppanuuteen sisältyy merkittävä taloudellinen tuki, jonka avulla panostetaan nuoriso- ja harrastetoimintaan sekä luodaan uudistetut kansalliset kilpasarjat sekä este- että kouluratsastuksessa.

”Sarjat tulevat toimimaan täysin uudella tavalla. Nostamme monella osa-alueella tasoa, kuten sarjan ilmeessä, estemateriaaleissa ja kentän pohjissa. Koulupuolella on toiveena saada Suomeen kunnollinen gp-sarja tuomareineen.”

”Haluamme saada sarjoista implementoitua koko kansallisen urheilun johtavan punaisen langan.”

Koronan aikana Suomen Ratsastajainliiton toimisto on pysynyt auki ja toiminut alan vahvana edunvalvojana ja tiedottajana.

”Liitto on tukenut alan yrittäjiä ja hevosten hyvinvointia tiedottamalla laeista ja säännöksistä ja pyrkinyt pitämään tallit toiminnassa. Päätökset eivät ole olleet helppoja, vaan on tarvittu rohkeutta. Toimiston väelle iso kiitos hyvästä toteutuksesta”, Forstén toteaa.

Kohta kolme vuotta työn alla ollut nettisivujen jäsenhuone on juuri auennut. Sen kohderyhmänä ovat yksittäiset jäsenet.

”Nyt jäsenhuone vihdoin toteutuu. Sinne kerätään jäsenistön palvelut ja edut, ja suunnitellaan jäseniä kiinnostavaa sisältöä.”

Panostus huippu-urheiluun on jäänyt Forsténilta muiden osa-alueiden jalkoihin. Liiton talouden leikkaustarpeet ovat vieneet rahoja juuri urheilusta. Forsténin omana tavoitteena on ollut erityisesti urheilun kehittäminen panostamalla opettamiseen ja valmentamiseen.

”Vain sitä kautta saamme lajia eteenpäin, pohjatyön kautta. Meidän täytyy saada ratsastajat myös huomaamaan, että alalla voi pärjätä taloudellisesti ja tehdä uraa. Meillä pitää olla kotimaassa ammattitaitoa kehittää ja tuottaa kisahevosia. Muuten meille ei synny urapolkuja, vaan menestyksemme on muutaman yksittäisen yksilön varassa.”

Forstén kilpailee itse Saksasta käsin. Hänen ja puoliso, esteratsastaja Noora Forsténin hevoset ovat Riesenbeckissä Ludger Beerbaumin tallissa. Mikael, Noora ja lapset asuvat Helsingissä. Hevostila Kirkkonummella on tyhjillään, sillä siitostammat ja nuoret hevoset asuvat Hollannissa.

Kaikesta urheilusta kiinnostunut Forstén treenaa ratsastuksen ohessa triatlonin eri lajeja, pelaa golfia ja jääkiekkoa ja käy salilla. "Jos tässä iässä haluaa kisata, täytyy fysiikan olla kunnossa.”

SRL valitsee uuden puheenjohtajan sunnuntaina 22.11.

