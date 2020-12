Liki 40 yksityistä maneesia saanut investointitukea 2015–2020 – viime vuosien ainoa julkinen hanke kaatui kilpailusääntöihin

"Hanke on vaativa. Investoinnin tekevän yrityksen pitää samaan aikaan kyetä sekä nostamaan hintoja että lisäämään asiakaskuntaa", toteaa Pro Agrian yritysasiantuntija Auli Teppinen.

Suomessa on Jyväskylän yliopiston kokoaman tilaston mukaan 404 maneesia. Ne ovat muutamaa lukuun ottamatta yksityisesti rakennettuja.

Tuorein suunnitelma oli Äänekosken Konginkankaalla, jonne suunniteltiin hevosurheilukeskukseen maneesia. Julkinen rahoitus kaatui reilu vuosi sitten arviointiin, että tuki vääristäisi kilpailua.

Maneesien rakentamiseen tai peruskorjaamiseen on EU:n nykyisellä rahoituskaudella voinut hakea investointitukea, jonka määrä on ollut 20–40 prosenttia kokonaiskustannuksista. Rahoitusta on saanut vuoden 2015 jälkeen lähes 40 maneesia.

Lämmitettävän maneesin kustannusarvio nousee sijainnista ja rakennuksen vaatimustasosta riippuen helposti yli 300 000 euron. Kalleimmat ratsastuskeskusten investoinnit, joissa on viime vuosina ollut osana maneesin rakentaminen, ovat tukihakemusten mukaan hiponeet miljoonaa euroa.

"Se on todella haastava hanke. Investoinnin tekevän yrityksen pitää samaan aikaan kyetä sekä nostamaan hintoja että lisäämään asiakaskuntaa", toteaa Pro Agrian yritysasiantuntija Auli Teppinen, joka on erikoistunut hevosalan yritysten neuvontaan.

Kuvaavaa on, että Järvenpään Aino-ratsastuskeskus aikoo muuttaa toisen, suuremman maneesinsa salibandy-halliksi. Se voidaan tarvittaessa taas ottaa ratsastuskäyttöön, mutta muutos vaatii ison työn eli hiekkakentän materiaalien ajamista takaisin sisään.

Myös Leader-rahoista voi hakea investointitukea, ja sitä voidaan periaatteessa myöntää paitsi yhteisöille myös yksityiselle yritykselle. Leaderista rahoitusta tietää Teppinen saaneen vuosien varrella vain yhden maneesin. Hankkeen korkeat kustannukset ohjaavat yleensä hakemaan ely-keskuksen investointitukea.

Myrkyn yksityisratsastajat ry Karijoella sai edellisen EU:n ohjelmakauden alussa vuonna 2006 rahoituspäätöksen. Silloin reilun 120 000 euron kustannusarviosta 30 prosenttia oli Leader-rahaa, 30 prosenttia kunnan tukea ja 40 prosenttia omarahoitusta ja jäsenten talkootyötä.

Läntökuvassa on yksi esimerkki siitä, kuinka maneesille on löydetty kesäkaudella muuta käyttöä. Orimattilassa Kyrön maneesi tarjosi tänä kesänä harjoitus- ja esiintymistilan Arctic Ensemble -sirkusryhmälle.

