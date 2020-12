Ninna Leonoff hoitaa Beerbaumin huipputallin hevosia Saksassa – "Monesti vaistoan ongelmat jo ennen kuin ne näkyvät ulospäin"

Ninna Leonoffin albumi

"Perheen ja farmari-Volvon sijaan minulla on nyt hevoset ja kolme koiraa. Katson, mitä elämä tuo eteen päivä kerrallaan. Enkä vaihtaisi päivääkään pois", sanoo Ninna Leonoff seurassaan Markus Beerbaumin Leena ja koira Eemeli.

Harva on työskennellyt samalla työnantajalla yli 20 vuotta, saatikka yhdellä maailman menestyksekkäimmistä esteratsastustalleista. Ninna Leonoff, 42, on työskennellyt hevosenhoitajana Saksan Thedinghausenissa Beerbaumien tallilla 22 vuotta.

Amerikkalaissyntyinen Meredith Michaels-Beerbaum ja Markus Beerbaum ovat molemmat voittaneet lukuisia arvokisamitaleja ja Grand Prix ja maailmancupin esteluokkia.

”Saan tehdä työtäni itsenäisesti ja päättää asioista. Pidän siitä, että minulle annetaan vastuuta ja molemmat ratsastajat luottavat minuun. Ja onhan täällä todella mukavia hevosia”, Leonoff nauraa.

Hevosenhoitajat viettävät hevosten kanssa päivittäin tunteja ja tuntevat ne parhaiten. Parhaimmillaan ratsastaja ymmärtää sen ja luottaa hoitajan ammattitaitoon.

”Opin tuntemaan hevoset todella hyvin. Markus kysyy aina, millainen hevonen on tänään. Pystyn myös sanomaan, milloin ne tarvitsevat kiropraktikkoa tai eläinlääkäriä. Monesti vaistoan ongelmat jo ennen kuin ne näkyvät ulospäin.”

Leonoff kutsuu hevosia hyviksi työkavereiksi. ”On kiva huomata, että hevoset odottavat ja pitävät minusta. Niiden kanssa on kiva tehdä työtä. Tykkään, että niillä on personallisuutta, ne eivät saa olla pystyyn kuolleita.”

Nuorten hevosten kanssa Leonoff nauttii nähdä niiden kehittyvän.

”Ainahan sitä toivoo, että omat hevoset menestyvät. Onhan se hienoa, jos ne voittavat. Mutta myös, kun näkee, miten ensimmäisessä luokassa ihan pihalla ollut nuori hevonen parantaa toisessa luokassa ja oppii virheistään.

”Arvostan siitä, miten täällä kohdellaan hevosia. Moni gp-hevonen viettää täällä eläkepäiviään ja ne hoidetaan joka päivä.”

Tallit on jaettu Meredithin, Markuksen, nuorten hevosten ratsuttajan ja amerikkalaisten valmennettavien omiin käytäviin. Aamuruokinnan jälkeen hevoset ratsastetaan kahdeksan ja kahdentoista välillä. Myös Leonoff ratsastaa päivittäin.

Iltapäivällä Beerbaumit valmentavat, ja asiakkaat kokeilevat myyntihevosia. Kesäiltaisin tallille kokoontuu porukkaa lähitalleilta grillaamaan ja pelaamaan pingistä, koripalloa tai mölkkyä. Tallilla työskentelee puoli vuotta Leonoffiakin kauemmin ollut suomalainen Anu Harrila.

”Kylällä on pari ravintolaa, johon voimme mennä ratsastushousuissa. Olen jo niin vanha, etten jaksa mennä ensin suihkuun ja laittautua. En ole kova bilettämään.”

Leonoff, Harrila ja koirat asuvat omassa talossa, joka pieni, mutta riittävän iso. Valmennettavat ja muut tallin työntekijät asuvat viereisessä talossa. Myös Meredith, Markus ja tytär Brianna, 10 asuvat samalla farmilla.

”Asumme kaikki saman aidan sisällä, koronaa piilossa. Tämä on meidän ”Beerbaum Bubble”. Tilaamme tällä hetkellä ahkerasti Amazonista valmisruokia.”

Leonoff aloitti hevosalan työnsä Husön ratsastuskeskuksessa Helsingissä oppisopimuksella.

Hän hoiti Majlen Fazerin kisahevosia ja kiersi sitten vuosikymmenen poikakaverinsa Sebastian Nummisen kanssa Eurooppaa. He työskentelivät Saksassa Holsteiner Verbandissa, sitten Suomen kautta tehdyn mutkan jälkeen Sveitsissä Susanne Behringin luona. Ja sen jälkeen he päätyivät Suomen kautta Beerbaumeille.

”Sebbe ratsasti täällä nuoria hevosia, mutta halusi panostaa kansainväliseen uraansa gp-hevosensa Sails Awayn kanssa. Niinpä hän muutti Mikael ja Noora Forsténille Hollantiin, mutta minä jäin tänne Markuksen hevosten hoitajaksi.”

Leonoff kiersi vuosia Markus Beerbaumin kanssa isoimpia kansainvälisiä kilpailuja. Hevosia oli yli kymmenen ja niistä useampi gp-tasolla. Kilpailuissa, kuten maailmancupin finaaleissa, käytiin eri mantereillakin.

”Ensimmäisellä kerralla Las Vegasissa olin aivan onnessani. Toisella kerralla se oli jo nähty.”

”Sao Paolossa Brasiliassa kuljimme joka paikkaan kuskin kanssa. Kun kävimme pankkiautomaatilla, tuli kuski ulos mukaan aseen kanssa. Moottoritiellä oli hämmentävää katsoa toisella puolella slummia ja toisella puolella viiden tähden loistoa.”

Toronton matka kahden hevosen kanssa on myös jäänyt mieleen. Lentokoneessa Leonoffilla oli mukana lentokassi, jossa olivat hevosten vaihtoloimet, ja oma reppu, jossa olivat puhtaat sukat ja alushousut. Perille päästyä kaikki hevosten varusteet ja omat matkalaukut olivat jääneet matkalla.

”Olin Kanadassa vanhan Nokianin kanssa, joka ei toiminut, eikä myöskään luottokorttini. Markus oli tulossa perässä viikon kuluttua. Sain lainattua kisajärjestäjiltä rahaa, ja hevosille varusteita ja satulan Ian Milleriltä ja Eric Lamazilta. Kun ratsastin hevosia, minulle huomautettiin siitä, että en käyttänyt kypärää. Teki mieli sanoa, ettei minulla ole edes puhtaita alushousuja.”

Matkalaukku saapui neljän päivän kuluttua. Hevosten kisavarustelaatikko kaksi tuntia ennen kisojen alkua. Toinen varustelaatikko löytyi neljän kuukauden kuluttua Amsterdamin lentokentältä. Se oli käynyt matkallaan myös Ecuadorissa.

Kahden vuosikymmenen aikana sekä Markuksen että Meredithin kisahevostilanteet ja yhteistyökumppanuudet ovat vaihdelleet. Kun Meredith sai Briannan, Markuksen gp-hevoset olivat juuri jääneet eläkkeelle. Lapsirakasta Leonoffia pyydettiin auttamaan ”Brin” hoidossa.

”Hoidin häntä pari vuotta. Minulla ei ole mitään lastenhoitoa vastaan, mutta kaipasin talliin. Tunsin itseni ulkopuoliseksi kisojen VIP-tiloissa. Viihdyn paremmin purua sukissa ja olkea hiuksissa. Bri lähtikin sitten siinä vaiheessa lastentarhaan ja myöhemmin kouluun.”

”Olemme edelleen hyviä kavereita. Bri tulee aina välillä minun ja koirien luokse yökylään.”

Leonoff käy myös kilpailuissa hoitamassa Brin poneja. Kahden viikon kuluttua hän matkustaa niiden kanssa useamman kuukauden kisareissulle Floridaan, Wellingtoniin, Beerbaumien toiseen kotiin.

”Meredithistä on tullut todellinen poniäiti. Hän valmentaa Britä ja ratsastaa poneja läpi. Ei huonompi diili Brille”, Leonoff nauraa.

”Olen ollut talvisin Floridassa 12 vuotena peräkkäin. Sinne on helppo mennä, kun tietää systeemin. Eikä sääkään haittaa. Tosin maaliskuussa alkaa olla jo liian kuuma.”

”Siellä menee koko päivä tallissa. Käymme treenaamassa kisapaikalla, johon on 25 minuutin kävelymatka. Hunter-luokissa meno on vähän erilaista kuin esimerkiksi Suomessa kisoissa. Yksikään karva ei saa olla vinossa, ja hevosilla käytetään esimerkiksi tekohäntiä. Se on erittäin pikkutarkkaa, mutta minä tykkään siitä.”

Työ ammattilaistallissa vaatii sataprosenttista sitoutumista ja intohimoa. Töitä tehdään tarvittaessa seitsemän päivää viikossa joustavin työajoin. Palkka on keskimäärin 1 900 euron luokkaa riippuen eduista ja työajoista ja -tehtävistä.

”Minun kanssani on nykyään helppoa tehdä töitä. Olen iloinen ja positiivinen. Tulen toimeen muiden kanssa. Tiedän, myös miten vaikeaa on löytää nuoria tälle alalle.”

”Nuorten pitää olla valmiita joustaviin työaikoihin. Todella joustaviin. Pitää olla valmis oppimaan. Ei tarvitse edes osata paljon aloittaessa, mutta pitää olla halua oppia. Ja maalaisjärkeä.”

”Pienenä ajattelin, että minulla olisi nyt kolme lasta, farmari-Volvo ja koira. Nyt minulla on hevoset ja kolme koiraa. Katson, mitä elämä tuo eteen päivä kerrallaan. Enkä vaihtaisi päivääkään pois.”

Markus Beerbaumin menestys

50-vuotias, menestynyt esteratsastaja Saksan Thedinghausenista.Suurimmat saavutukset:MM-joukkuekultaa Rooma 1998 EM-joukkuekultaa Mannheim 1997Maailmancupin finaalin 3. Las Vegas 2007Riders Tourin 1. München 2017Meredith Michaels-BeerbaumOlympiajoukkuepronssia Rio de Janeiro 2016MM-joukkuekultaa Lexington 2010 MM-pronssia ja joukkuepronssia Aachen 2006Kolminkertainen maailmancupin finaalin voittaja Las Vegas ja Göteborg 2005, 2008 ja 2009EM-kultaa ja joukkuekultaa Mannheim, San Patrignano, Hickstead 1999, 2005 ja 2007Kaksinkertainen Saksan miesten mestari Balve ja Münster 2008 ja 2010Markuksen vaimo Meredith Michaels-Beerbaum ja veli Ludger Beerbaum ovat myös huippuesteratsastajia.Beerbaumin talli