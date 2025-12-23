Joulunajan ravit: Suomen Teivo julistaa ravirauhan Kotimaassa raviväki vetää joulunpyhät henkeä. Teivon tiistairavien jälkeen ajetaan vasta tapaninpäivänä. Raviurheilullista elinkautista nauttivat saavat korviketta ulkomaan tarjonnasta.

Teijan Romeo on yksi aatonaaton T5-kierroksen avainhevosista. Hannu Hietanen ohjastaa ja valmentaa, Sara Hietanen hoitaa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Tiistai 23. joulukuuta

Suomalainen ravikansa hiljentyy joulun viettoon Teivon ravien kautta. Tampereella ravataan kaikkiaan kahdeksan lähdön verran.

Neljännestä lähdöstä käynnistyvässä Toto5-pelissä käytetyin piikki tulee olemaan neljännen kohteen Verduzzo. Anne Nuottanen-Tuomelan valmennettavaksi merkitty hevonen on äitynyt aivan hirvittävään iskuun.

Lauantaina Vermossa Elina Leinosen ohjastama tamma kesti keulassa reippaan matkavauhdin hienosti ja voitti todella väljästi. Jos vire on Teivossa samanlainen, ovat kanssakilpailijat taatusti vaikeuksissa.

Teivon ravit alkavat kello 18.00. Toto5-peli sulkeutuu kello 19.10.

Ilta jatkuu Örebrossa, jossa ravien huipentuma on Toto85-peli. Moni luottaa avauskohteessa Björn Goopin suojattiin Prince Harryyn, joka on voittanut uransa viidestä startista neljä.

Pari viikkoa sitten Rommessa Prince Harry voitti keulasta täysin haukotellen, ja Goopin tähtäimessä on luultavasti samanlainen reissu tälläkin kertaa.

Joulurahoja voi yrittää hankkia haastavasta yhdistelmäpelistä kello 21.10 saakka.

Keskiviikko 24. joulukuuta

Suomessa ei jouluaattona ravata, mutta lohtuna ovat päiväravit kaikkiaan kolmessa maassa.

Eskilstunassa ollaan ajoissa liikkeellä, sillä viiden lähdön ravit alkavat jo kello 11.00 Suomen aikaa. Toto4 pelataan toisesta lähdöstä alkaen kello 11.15.

Tanskan Ålborg aloittaa samaan aikaan kun Suomen Turku julistaa joulurauhan. Heti ensimmäisestä lähdöstä kello 12.00 alkaa Ålborgin pääpeli Toto64.

Pariisin talvimeeting ei pysähdy jouluksikaan. Vincennesissä ravataan kymmenen totolähtöä alkaen kello 12.10.

Torstai 25.12.

Joulupäivänä kiivaimmilla raviurheilun ystävillä on mahdollisuus viettää lempilajinsa parissa koko päivä. Ensitahdit ravataan Vincennesissä, jossa ensimmäinen lähtö karauttaa matkaan kello 13.00.

Entistä tuhdimmat tahdit on Ruotsin Umåkerissa, jossa jouluiset ravit käynnistyvät kello 16.20. Pääpelinä on Toto85, joka alkaa ravien kolmannesta lähdöstä kello 17.10.

Jos tämäkään ei riitä, Tanskasta tulee illan pelastus. Foruksessa ensimmäinen startti ravataan kello 20.10 ja illan pääpeli Toto65 aloitetaan toisesta lähdöstä kello 20.35.