Fortum lopettaa kuivike- ja lantahuoltopalvelun tarjoamisen helmikuussa

Sanne Katainen

Fortum on tarjonnut HorsePower-palvelua hevostalleille vuodesta 2015 alkaen. Kuivikelanta on toimitettu pääosin Fortumin Järvenpään voimalaitokselle, missä siitä on tuotettu energiaa. Fortumin myytyä Järvenpään voimalaitoksen toiminnan kesällä 2020, ei yhtiön mukaan edellytyksiä HorsePower-palvelun jatkamiselle ole.

Fortum lopettaa HorsePower-liiketoiminnan ja irtisanoo nimeä kantavat kuivike- ja lantahuoltopalvelusopimukset 16.12.2020 alkaen. Palvelun tarjoaminen asiakkaille päättyy 28.2.2021. Viimeiset lantanoutotilaukset tulee tehdä 31.1.2021 mennessä.

Asiakkaille ilmoitetaan asiasta myös kirjeitse.