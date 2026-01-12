Päivän ravit ja ideahevonen: Taukohevosella tiliä? Uusi viikko alkaa Seinäjoelta, jossa ravitoiminnan pelillinen kulmakivi on euronelkku. Tuttuja latuja pitkin mennään myös Umåkerin Toto64-raveissa. Jonna Irri lähtee uusimaan kotiratansa valmentajaliigan voittoa kuudella hevosella.

Jonny Länsimäki saa VästerboStreetviewin kauden alkuun Seinäjoella. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Seinäjoella on maanantaina yhdeksän lähdön ravit. Neljä viimeistä lähtöä on pyhitetty euronelkulle.

Uuden ravivuoden komeasti 12 voitollaan aloittanut Santtu Raitala on Seinäjoella kiireinen mies, sillä ohjastettavia on kahdeksan. Ajajaliigan toisena yhdeksällä voitollaan oleva Jarmo Saarela on saanut maanantaiksi viisi ajotehtävää. Hannu Torvista ei Seinäjoella nähdä.

Illan ideahevosena on ravien päätöslähdön VästerboStreetview. Yleensä taukohevosten kanssa ollaan varovaisempia, mutta Jonny Länsimäen hevoselle taukoa pääsi tulemaan aiemmin peruttujen Teivon ravien vuoksi.

Napakasti voltista liikkeelle lähtevä ruuna viihtyy talvikeleillä ja saanee hyvän reissun. Jos keulaan pääsee lähdön suosikki Wingait Birgitta, Länsimäen valmennettava saattaa hyvinkin olla Kari Lehtosen selässä kiinni. Tässä tapauksessa olisi piikki-selkäpari lähellä.

Seinäjoen ravit alkavat kello 18.00. Euronelkun pariin syvennytään kello 19.55.

Umåker avaa ravikautensa maanantaina. Uumajaan toissa vuoden lopulla siirtyneen Jonna Irrin läpilyöntikauden yksi saavutus vuonna 2025 oli valmentajaliigan voitto Umåkerista.

Jonna Irri ja Taneli Säde tuovat kauden avausraveihin kuusi hevosta. Niistä Toto64-pelissä eniten luotettu Margaritaz ei ole ollut arvontakoneen suosiossa.

Joulupäivänä Umåkerin 85-päivänä tammalle oli tarjolla kasirataa. Tällä kertaa paikka on vielä vaikeampi takarivin uloimmalla radalla.

Maanantaina vastus on viime kertaa oleellisesti kevyempi, mutta yönmustalta lähtöpaikalta tehtävä tulee olemaan silti vaativa.

Janita Luttusella on Umåkerissa viivalla kolme hevosta. Erityistä mielenkiintoa nostaa 64-pelin päätöskohteessa kilpailevan Winner’s Gamen paluu tauolta. Jani Lamminpartaan ohjastama ruuna väläytteli kykyjään viime vuonna.

Toto64-peli menee kiinni kello 20.30.