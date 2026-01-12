Maria Mäkinen Suomen Hippoksen viestintä- ja markkinointipäälliköksi Maria Mäkinen siirtyy Suomen Hippokseen 1.3. alkaen pankkikonserni Nordean brändi-, markkinointi- ja viestintäyksikön viestintäpäällikön tehtävästä.

Hevoset ovat kuuluneet Maria Mäkisen elämään lähes aina. Kuva: Maria Mäkisen albumi

Suomen Hippoksen hallitus vahvisti helsinkiläisen Maria Mäkisen valinnan viestintä- ja markkinointipäälliköksi ylimääräisessä kokouksessaan 31.12.2025. Mäkisen valinnassa korostui hänen pitkä ammatillinen kokemuksensa muun muassa strategisesta viestinnästä.

Nordean viestintäpäällikkönä Mäkinen on viime vuosina vastannut erityisesti mediasuhteista ja maineenhallinnasta.

Aikaisemmin Mäkinen on toiminut myös järjestökentällä Isännöintiliiton viestinnässä sekä uutispäällikkönä ja toimittajana muun muassa Ilta-Sanomilla.

”Koen Hippoksen roolin erittäin merkittävänä koko hevosalan elinvoimaisuuden kannalta. Siksi tuleva työ on äärimmäisen motivoivaa, mutta myös haastavaa. On hienoa päästä työskentelemään ihmisten kanssa, joita yhdistää niin hieno ja jalo eläin kuin hevonen”, Mäkinen kertoo Suomen Hippoksen tiedotteessa.

Kouluratsastusta harrastavan Mäkisen elämään hevoset ovat kuuluneet lähes aina. Hän on omistanut vuosien varrella useita omia hevosia sekä ratsastanut monilla kymmenillä muiden omistamilla hevosilla.

”Hevoset ja hevosihmiset ovat olleet enemmän tai vähemmän elämäntapani viimeiset 30 vuotta. Tällä hetkellä minulla ei poikkeuksellisesti ole omaa hevosta, mutta onneksi useampia tuttavieni hevosia ratsastettavana. Toimittajavuosina sain tutustua lähemmin myös raviurheiluun. Muistan ikuisesti, kun pääsin tekemään jutun vuosituhannen alussa suomalaista ravimaailmaa hurmanneesta BWT Magicista.”

Maria Mäkinen aloittaa työssään maaliskuun alussa. Yhteensä viestintä- ja markkinointipäällikön työpaikkaa haki noin 30 hakijaa.

”Odotamme innolla, että saamme Marian meille töihin. Hänen vahva ammatillinen taustansa ja intohimo hevosia ja hevosalaa kohtaan ovat erittäin hyvä vahvistus organisaatioomme”, toimitusjohtaja Minna Mäenpää iloitsee tiedotteessa.