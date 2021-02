Tunnistatko hevosella stressin merkit? Pitkittynyt stressi voi syödä huolellisellakin hoidolla rakennetut voimavarat, kertoo eläintenkouluttaja – "Se vaikuttaa merkittävästi valmennuksen tuloksellisuuteen"

Pitkittynyt stressi vaikuttaa valmennuksen tuloksellisuuteen, kertoo Anna Kilpeläinen. Onneksi kiinnostus aihepiiriä kohtaan on kasvussa.

Hevosen kouluttamista ja käyttäytymistä käsittelevä sivuainekokonaisuus Keski-Pohjanmaan ammattioppilaitoksella Kaustisella on saanut suuren suosion. "Tällä hetkellä hevosalan keskustelussa hyvinvointi on isossa asemassa ja hyvä niin", Anna Kilpeläinen pohtii.

Suomesta löytyy paljon osaamista hevosen ruokinnasta ja valmennuksesta. Hevosen psyyke tunnetaan usein heikommin, vaikka myös sillä on valtava merkitys.

Pitkittynyt stressi voi syödä huolellisellakin hoidolla rakennetut voimavarat, sanoo eläintenkouluttaja ja ratsastuksenohjaaja Anna Kilpeläinen.

Kilpeläinen opettaa hevosten käyttäytymistä Keski-Pohjanmaan ammattioppilaitoksella. Opetus on sisällytetty hevosten kouluttamista käsittelevään tutkintolinjaan.

Pitkittynyt stressi voi esimerkiksi saada lupaavasti kasvaneen nuoren hevosen kehityksen tyssäämään.

”Stressi vaikuttaa merkittävästi valmennuksen tuloksellisuuteen.”

Sykkeen mittaus ravi- ja kenttäratsastuskilpailuissa antaa tietoa hevosen stressitasosta.

Jos syke on jo ennen radalle pääsyä hyvin korkealla, eväät parhaaseen mahdolliseen suoritukseen ja siitä palautumiseen ovat heikot.

Tietty määrä stressiä kuitenkin kuuluu kilpahevosen elämään ja se on hyväksyttävä, Kilpeläinen pohtii.

Lievää stressiä liittyy myös myönteisiin kokemuksiin, kuten rajuihin leikkeihin.

”Tärkeintä on, että hevonen palautuu. Tehdään mitä voidaan esimerkiksi sen eteen, että eläin matkustaa rauhallisesti.”

Riskejä alentaa, kun hevonen saa kilpailusuoritusten ulkopuolella viettää lajityypillistä elämää. Toinen merkittävä tekijä on hevosen koulutus: suhtautuuko hevonen ihmisiin ja arkitoimiin rennosti?

Kun hevonen on arjessa tyytyväinen, se kestää todennäköisesti esimerkiksi kuljetukseen ja kilpailutilanteisiin liittyvät stressipiikit, Kilpeläinen painottaa.

Opettaessaan Kilpeläinen pyytää ensin havainnoimaan hevosen käyttäytymistä laitumella tai tarhassa: millainen hevonen on, kun se oletettavasti on rento. Sen jälkeen käytöstä voidaan verrata siihen, millainen hevonen on esimerkiksi hoidettaessa tai ratsastaessa.

On yleisesti tiedossa, että hevosten stressinsietokyvyssä on yksilöllisiä eroja. Tanskassa tehdyn tutkimuksen perusteella kyky liittyy jo varsa-ajan kokemuksiin.

Käytökseltään stressaantunut hevonen voi olla korostuneen säpsy tai aggressiivinen.

Apatiakin voi kieliä stressistä. ”Hevosten kanssa arvostetaan suuresti kuuliaisuutta, mikä tietysti onkin turvallisuuden kannalta tärkeää. On kuitenkin tärkeää havainnoida, että hevonen toimii kuuliaisesti koulutuksen ansiosta eikä siksi, että se on varuillaan ihmisen seurassa.”

Tunnettuja stressin merkkejä ovat erilaiset häiriökäyttäytymisen muodot, kuten imppaaminen. ”Se, että hevonen imppaa tällä hetkellä, kertoo, että hevonen on ainakin jossakin vaiheessa aiemmin ollut stressaantunut.”

Yksi merkittävä stressiä aiheuttava tekijä on kipu. Kivun vaikutusta ei aina edes huomaa.

Suomalaistutkimuksessa (2018) arvioitiin hevosen käyttäytymistä ennen ja jälkeen tulehtuneen poskihampaan poiston.

Monessa tapauksessa omistaja ei ollut ajatellut hevosen käyttäytymisen viittaavan kipuun. Hampaiden poiston jälkeen käytöksessä oli kuitenkin havaittavissa merkittävää parannusta.

”Kivun aiheuttaja voi tulla hiljalleen. Totutaan siihen, että hevonen on vähän levoton tai aggressiivinen. Muutos havaitaan vasta, kun hevonen saadaan kuntoon.”

Kipukäyttäytymiseen perehtynyt tutkija Sue Dyson uskoo, että jopa valtaosa hankalasti käyttäytyvistä hevosista reagoi kipuunsa.

Psyykeä ei aina osata laittaa samalle viivalle fyysisten oireiden kanssa, vaikka se vaikuttaa merkittävästi hevosen suorituskykyyn, Anna Kilpeläinen painottaa. Täysin stressitöntä hevosen elämä ei kuitenkaan voi olla.

Myös pelko on stressin aiheuttaja.

Jos tuotantoeläimet esimerkiksi pelkäävät ihmistä, niiden kasvu voi tutkimusten mukaan häiriintyä.

Hevonen on myös hyvin sosiaalinen eläin, jolle laumasta eristäminen aiheuttaa stressiä, vaikka sietokyky siihen onkin yksilöllinen.

Oreilla on usein korostunut tarve valvoa laumaa ja koota sitä, Kilpeläinen pohtii. Oreille on kuitenkaan harvoin mahdollista järjestää ympäristöä, jossa ne voisivat toteuttaa tätä tarvetta. Stressaantunut ori voi olla jopa vaarallinen.

Pitkään ajateltiin hyvinvoinnin takeeksi riittävän, että eläinten elämästä poistetaan negatiiviset asiat. Yksi stressille altistava tekijä on kuitenkin se, ettei hevosella ole tilaisuutta kokea mielihyvää. ”Tällainen asia voi olla esimerkiksi mieluisan hevosystävän läheisyys.”

Ihminen voi olla hevoselle läheisyyden ja turvan lähde. On todella hyvä merkki, jos hevonen tulee oma-aloitteisesti vastaan ja haluaa lähteä töihin.

”Ihmisen rooli on valtava, koska me päätämme, miten hevonen elää.”

Stressi vaikuttaa niin ihmiseen kuin hevoseenkin. Kun ihmisellä on esimerkiksi opiskeluun liittyvää stressiä, elimistö suhtautuu asiaa kuin hätätilanteeseen, Kilpeläinen selittää. Se lisää suorituskykyä ja toisaalta nipistää esimerkiksi ruuansulatuksesta. Hevosen stressin vähentämiseksi on tehty parannuksia Raviopiston tallilla.

