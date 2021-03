Estä hevosten herpes-viruksen leviäminen! Tuontihevosille kahden viikon karanteeni, suosittaa myös SRL

Jarno Mela

Hevosten karanteenin lisäksi herpesviruksen leviämisen ehkäisyssä on tärkeää, että huolehditaan hygieniasta. Virus voi levitä esimerkiksi hevosten varusteissa tai ihmisten jalkineissa.

Suomen Ratsastajainliitto SRL suosittelee ulkomailta tuleville hevosille vähintään 14 vuorokauden karanteenia, jotta katkaistaan Euroopassa kärkkäästi leviävän herpes-viruksen kulkeutuminen Suomeen hevosten mukana.

Saman suosituksen antoi perjantaina myös Suomen Hippos.

"Herkästi tarttuvan taudin leviäminen Suomeen voi pahimmillaan johtaa jopa ratsastuskilpailutoiminnan keskeytykseen, joten ratsastajien, maahantuojien ja hevostenpitäjien rooli taudin ennaltaehkäisyssä on hyvin tärkeää", SRL perustelee tiedotteessa tuontikaranteenin tarvetta.

Liitto suosittaa testaamaan maahan saapuvat hevoset. Hevosten herpesvirus voi itää jopa kaksi viikkoa. Hevonen voi siis kantaa virusta, vaikka hevonen olisikin terveystarkastettu ja oireeton talliin saapuessaan.

Herpesvirus EHV-1:stä on esiintynyt ryppäissä. Se havaittiin ensin Valenciassa ratsastuskilpailuissa Espanjassa, ja sitä on esiintynyt ainakin Ranskassa, Belgiassa, Saksassa ja Ruotsissa. Kansainvälinen Ratsastajainliitto FEI on kieltänyt kilpailutoiminnan kymmenessä Euroopan maassa.

Virus leviää erittäin helposti ja sen neurologinen versio on hevosille hyvin vaarallinen.

SRL suosittaa vähintään kahden viikon karanteenia ulkomailta palaaville, maahan tuleville sekä talliin uusina muuttaville hevosille.

"Jos on tietoa siitä, että hevoset ovat olleet kontaktissa sairastuneisiin hevosiin tai ylipäätään talleissa, jossa sairastuneita on ollut, karanteenin tulisi olla kolme viikkoa. Jos hevonen on sairastanut EHV-1:n, tulisi karanteenin olla neljä viikkoa", SRL toteaa.

Hevoseläinlääkäri Liisa Harmo neuvoo, että hevoset on hyvä rokottaa herpes-virusta vastaan. Rokote suojaa herpesviruksen hengitystiemuodolta, mutta ei abortti- tai hermostovirusta vastaan. Siitä huolimatta Harmo suosittelee rokotetta, sillä se auttaa vähentämään taudin aiheuttamaa viruskuormaa.

Hevosten karanteenin lisäksi ihmisten on syytä olla tarkkoina oman käyttäytymisensä kanssa, sillä ihminen voi siirtää virusta iholla, vaatteissa ja jalkineissa tallilta toiselle.

