Hevosten herpesvirus aiheuttanut tartuntaryppäitä Espanjassa – "Tilanne on syytä huomioida myös Suomessa"

Jaana Kankaanpää

Hevosten herpesvirus 1 jyllää Espanjan Valenciassa. Tilannetta seurataan tarkasti myös Suomessa.

Suomessa herpestartunnoissa ei ole havaittu kasvua, mutta Espanjan tautiryppäiden johdosta tilannetta seurataan korostetusti myös täällä. Espanjassa EHV-1 tartuntatapauksia on havaittu Valenciassa järjestetyissä ratsastuskilpailuissa. Sairastuneita hevosia on kymmeniä ja tartunnoista neljän raportoidaan johtaneen kuolemaan, kerrotaan Suomen Hippoksen tiedotteessa. Suomen Ratsastajainliiton (SRL) mukaan Valenciassa ei ole kilpaillut tänä keväänä suomalaisratsukoita.

Kansainvälinen ratsastajainliitto FEI peruuttaa välittömästi kansainväliset kilpailut kymmenessä Euroopan maassa johtuen hevosten EHV-1 herpesvirusepidemiasta. FEI:n päätös koskee kaikkia lajeja ja on voimassa Ranskassa, Espanjassa, Portugalissa, Belgiassa, Italiassa, Itävallassa, Puolassa, Alankomaissa, Saksassa ja Slovakiassa. Kilpailutauko on voimassa 28.3.2021 asti. Espanjan Valencian kilpailusta lähtenyt hevosten herpesvirusepidemia on aiheuttanut tartuntoja jo kolmessa muussa Euroopan maassa. Valenciassa olleita hevosia on palannut talleihinsa ympäri Eurooppaa, mm. Ruotsiin.

Iberian niemimaalla, Italiassa ja Belgiassa on tällä hetkellä käynnissä moniviikkoisia kilpailutapahtumia, joihin osallistuu merkittäviä määriä hevosia. FEI on päättänyt, että kilpailutoiminta saa näillä paikoilla jatkua, mutta omassa ”kuplassaan”. Hevosia ei saa tuoda kisapaikoille, eikä niitä saa poistua tapahtumista ilman paikallisen eläinlääkintäviranomaisen virallista terveystodistusta.

Suomessa SRL on jo aiemmin kieltänyt ratsastuskilpailut aluetasolla ja kansallisella tasolla 28.3. asti koronatilanteen takia.

Suomen ravikilpailujen osalta virus ei aiheuta toistaiseksi välittömiä toimenpiteitä. SRL ja Suomen Hippos seuraavat tilannetta tiiviisti.

Herpesvirukset leviävät pääasiassa pisaratartuntana, mutta ne voivat levitä myös virusta sisältävien eritteiden likaamien käsien, vaatteiden tai tavaroiden välityksellä. Tartunnoille on tyypillistä, että virus jää elimistöön piilevästi ja voi aktivoitua myöhemmin stressin tai tiineyden yhteydessä. Sairaus esiintyy kolmena muotona: hengitystieinfektiona, sikiön vaurioitumisena sekä halvauksena. Virus säilyy huonosti hevosen ulkopuolella, ja se on herkkä desinfektioaineille.

”Espanjan tautirypäs voi tuntua Suomessa kaukaiselta asialta, mutta se on samalla varoittava esimerkki siitä miten herkästi tällaiset taudit leviävät, kun olosuhteet ovat otolliset. Tilanne on syytä tiedostaa myös Suomessa. Tartunnat ovat kansainvälisessä seurannassa ratsastusliittojen osalta, mutta kohdalle sattuessaan virus ei hevosen lajivalinnasta välitä”, Suomen Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Martti Tala kommentoi tiedotteessa.

Hevoseläinlääkäri ja kansainvälisen ratsastajainliiton FEI:n valtuuttama doping-testaaja Liisa Harmo kertoo SRL:n tiedotteessa, että herpesvirus tarttuu helposti, myös ihmisten siirtämänä. Paitsi ihmiset, myös välineet, kuten harjat, riimut ja suitset, saattavat siirtää virusta.

”Virus ei tartu ihmiseen, mutta ihminen voi siirtää sitä eteenpäin. Siksi on erittäin tärkeää, että sairaita hevosia hoitavat ihmiset eivät ole kontaktissa muihin. Hevosten herpes-rokote suojaa hevosia hengitystiemuodolta, mutta ei valitettavasti hermostolliselta. Rokote vähentää myös viruskuormaa, joten hyvä rokotesuoja tallissa vähentää tarttuvuutta.”

Suomen Hippoksen tiedotteessa muistutetaan, että jos talliin muuttaa uusia hevosia, on nämä suositeltavaa pitää erillään tallin muista hevosista noin 7–14 vuorokautta. Herpesviruksen itämisaika voi olla jopa 14 vuorokautta, eikä hevosen terveystodistus välttämättä poissulje tartuntaa.

Hevosten rokotuksista lisätietoja löytyy mm. Helsingin yliopistollisen eläinsairaalan sivuilta.

Lisätietoja hevosten tarttuvista taudeista löydät mm. Tampereen hevosklinikan sivuilta.