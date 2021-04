Ratsastuskoulun poni menehtyi ähkyyn – yksikön päällikkö kiistää eläinlääkäripulan Satakunnassa

Sanne Katainen

Porin yhteistoiminta-alueen eläinlääkintäyksikön päällikön mukaan eläinlääkäripula vaivaa koko maata, ei vain Satakuntaa.

Luvialaisen ratsastuskoulun poni kuoli ähkyyn viime keskiviikkona. Vaikka vakavat oireet alkoivat arkiaamuna, eläinlääkäriä ei saatu paikalle.

"Keskiviikkoaamu 8.00. Poni makaa ja tärisee. Kuume 38, ei syö, ei juo, ei yhtään kakkaa karsinassa. Ähky", ponin kasvattaja kirjoittaa omalla Facebook-sivullaan julkisessa päivityksessä. MT tavoitti kasvattajan, mutta hän ei halunnut kommentoida kirjoitustaan enempää.

Kasvattajan mukaan Porin kaupungin eläinlääkäri kieltäytyi tulemasta paikalle, samoin suureläinpäivystäjä. Myös kolme yksityistä lääkäriä kieltäytyi tulemasta, koska kalenteri oli täysi.

Poni vietiin Tampereen hevosklinikalle ja sieltä Helsingin Viikkiin, mutta poni ei selvinnyt.

Satakunnassa eläinlääkäritilanne on ollut huono jo usean vuoden ajan, satakuntalainen hevoskasvattaja kertoo MT:lle. Hänen mukaansa eläinlääkärit ovat perustelleet tulematta jättämistään kiireellä tai pitkällä välimatkalla.

Tilanne huolestuttaa, sillä koskaan ei voi tietää, milloin oma hevonen tarvitsee apua.

Hevosen ähkyä voidaan hoitaa antamalla nestettä letkun kautta mahalaukkuun tai suonensisäisesti.

Kunnallinen eläinlääkäri Sirpa Varajärvi Eurajoelta ei kommentoi kyseisen ponin tapausta, mutta kertoo, että viime viikko oli vaikea, sillä osa eläinlääkäreistä oli lomalla ja on toimittu vajaalla miehityksellä.

"Meillä on resurssipulaa. Useampi virka on täyttämättä", Varajärvi toteaa.

Porin yhteistoiminta-alueen eläinlääkintäyksikön päällikkö Elina Sipilä ilmoittaa MT:lle, ettei voi kommentoida tätä nimenomaista kuolemantapausta, koska virallista valitusta ei ole tullut.

"Otan itse vastaan kaikki kaupungin praktikkoeläinlääkäreiden toimintaa koskevat reklamaatiot. En ole saanut suureläimiä koskevia reklamaatioita, ja niin kauan kuin sellaisia ei tule, suhtaudun asioihin huhutason asioina, sillä ihmiset voivat keksiäkin asioita."

Virallinen tie olisi laittaa tapauksista Sipilälle vaikkapa sähköpostia, jossa kerrotaan, kuka on yrittänyt soittaa, milloin ja minne.

"Huhuja voi olla vaikka kuinka paljon, mutta jos asiaa ei saada paperille eikä minuun oteta yhteyttä, asiaa ei voida selvittää eikä myöskään parantaa. Asiakkaiden pitää olla yhteydessä meihin eikä lehtimiehiin, ja asiasta kirjoittaminen ilman tietoa on huhujournalismia", Sipilä sanoo.

"Virallinen reklamaatio kannattaa tehdä myös sen takia, että kaupunki on ilman muuta korvausvelvollinen, mikäli asiakas ei olisi päivystävää eläinlääkäriä tavoittanut päivystysnumeroon soittamalla ja eläin olisi tämän johdosta menehtynyt."

Sipilän mukaan selvittämistä vaativat esimerkiksi numerot, joihin asiakas on koettanut soittaa.

"Hän on voinut yrittää tutun eläinlääkärin numeroon vaikka sata kertaa, ja jos tämä ei ole vastannut, on vedetty johtopäätös, ettei lääkäriä saa. Joka päivälle on kuitenkin ollut saatavilla kunnallinen eläinlääkäri."

Täyttämättömiä eläinlääkärin virkoja on ollut viiden kunnan yhteistoiminta-alueella kolme, mutta siihen on Sipilän mukaan selvä syy.

"Meillä on menossa muutostilanne päivystyksen osalta, eivätkä virat ole auki. Ne avataan vasta, kun työnkuva selviää ja ihmiset tietävät, mihin hakevat."

Muutostilanne tarkoittaa, että pieneläinpäivystys aiotaan siirtää ostopalveluksi, ja palvelua varten avataan tarjouskilpailu.

"Jos ostopalvelusopimus toteutuu, kaupunki jatkaa itse suureläinten hoitoa. Eläinlääkäripula ei erikoisesti koske Satakuntaa, sillä pulaa on koko Suomessa pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta. Pidän erittäin hyvänä, että saimme nyt sijaisiksi kaksi kesäkandia."