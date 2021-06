Etäseuranta tuottaa Harjun aktiivipihatossa tietoa hevosten hyvinvoinnista – "Vähemmän tarvitaan käsityötä ja hevosten tarkkailuun on enemmän mahdollisuutta"

Sanne Katainen

Harjun oppimiskeskuksessa on kaksi aktiivipihattoa: toinen tammoille ja toinen ruunille. Hevoset pääsevät ruokailemaan yksi kerrallaan automaateilta.

Harjun oppimiskeskuksessa seurataan digitaalisen VBS-teknologian avulla hevosten elämää.

"Hevoset liikkuvat pihatossa 7–12 kilometriä vuorokaudessa. Nyt ei tarvitse arvailla sen määrää vaan tiedetään sen vastaavan niiden luontaista tarvetta", kertoo projektipäällikkö Juliska Storskrubb.

Arvostettu australialainen hevosten hyvinvoinnin tutkija Andrew McLean on päätynyt tutkimuksissaan siihen, että hevonen tarvitsee 7–17 kilometriin liikuntaa pysyäkseen terveenä.

Teknologian käyttö on osa Harjun oppimiskeskuksen EU-osarahoitteista hanketta, joka jatkuu vuoden loppuun.

Hevosten ruokailu on järjestetty aktiivipihatossa useampaan erään niin, että ne joutuvat vaihtamaan toiselle ruokinta-automaatille sen saadakseen.

Hevosilla on erillinen tunnistin, joka antaa sille oikeat heinä- ja rehuannokset. Heinäautomaatteja on neljä, väkirehulle yksi ja lisäksi muutama hevosista on vapaalla heinällä, jota varten ne pääsevät suoraan suurpaalin äärelle.

Toinen tunnistin mittaa hevosen liikkumista pihaton alueella, joka on laajuudeltaan 4 000 neliötä. Pihattoja on kaksi, tammojen ja ruunien laumoille erikseen. Kumpaankin mahtuu 20 hevosta.

Liikkumistunnisteet saadaan lopulta kaikille hevosille näinä päivinä. Niiden saapumista viivytti korona, joka on vaikuttanut useisiin tuotantoketjuihin maailmalla.

Hevosten liikkumisesta kertyy dataa myös maneesista, jonka katossa on mittausantennit.

Storskrubb ja opiskelijat ovat testanneet antennien ja tunnistinten tarkkuutta. Testit tehtiin ratsastaen ja kännykän Zoom-sovelluksen kautta eri puolilla maata toimiva projektiryhmä ohjeisti testausta. Samanlaisen testauksen perusteella on haettu parhaat antennien paikat pihattoihin.

"Villi ajatus on, että voitaisiin joskus järjestää koulukisat, joissa yksi tuomareista arvioisi suorituksia etänä ja muut paikan päällä. Sitten voitaisiin todella nähdä, kuinka puhtaasti ratsukot kulkevat luokan mukaiset tiet", Storskrubb heittää.

Harjulaisten kokemukset syksyllä 2019 käyttöön otetusta pihatosta ovat olleet myönteisiä.

Ähkyjä ei ole ollut sinä aikana yhtään, missä on selvä ero entiseen, aiemmin lehtorina ja apulaisrehtorina toiminut Storskrubb vertaa.

Hän toteaa pihaton rutiinien muotoutuneen hyvin opetukseen sopiviksi, vaikka koronan tuoma etäopetus onkin ylipäätään aiheuttanut suunnittelemista kursseihin. Opiskelijat käyvät pihatossa päivittäin hakemassa ja tuomassa hevosia niin ratsastuksen kuin ajamisen tunneille. Lisäksi pihatossa osallistutaan hevosten hoitamiseen.

Kolme työntekijää pärjää nyt Storskrubbin mukaan tallitöissä. Heistä kaksi tekee kello 7.30 alkavaa päivävuoroa ja yksi iltaa.

"Vähemmän tarvitaan käsityötä ja samalla hevosten tarkkailuun on pihatossa enemmän mahdollisuutta kuin aiemmin", hän huomauttaa.

Aamuisin nähdään ensimmäiseksi rehutietokoneelta, ovatko kaikki hevoset käyneet normaalisti syömässä yön aikana. Yön tapahtumia on mahdollista katsoa myös valvontakameroista jälkikäteen.

Aktiivipihaton hevosten elämästä kertyvä data on oppilaitosten ja tutkijoiden käytettävissä.

Ensimmäinen opinnäytetyö valmistui Savoniaan. AMK agrologiksi valmistuva Sanna Räisänen kuvasi talven ajan lämpökameralla pihatossa hevosten lämpötilaa ja liikkumista. Hän myös mittasi hevosten karvan kasvua, minkä lisäksi hevoset kuntoluokitettiin säännöllisesti.

Räisäsen päätelmänä on, että hevoset pärjäävät aktiivipihatossa fysiologisesti hyvin, kunhan niillä on lähtökohtaisesti hyvä kunto ja niiden ruokinta on kohdillaan.

Harjulla on projektin puitteissa yhteistyötä Savonian lisäksi Hämeen, Satakunnan ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulujen kanssa. Dataa voivat käyttää paitsi hevos- ja maatalousalan myös fysioterapian ja naprapatian opiskelijat.

Harjulla on myös yhteistyösopimus Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa. Sen omistamat 12 hevosta siirtyivät Harjuun alkuvuodesta.

Storskrubb kertoo, että nekin siirtyvät aktiivipihattoon. Uusiin laumoihin totutus toteutetaan laidunkauden jälkeen. Sen jälkeen myös Luke voi hevostutkimuksessaan hyödyntää etäteknologiaa.

Tunnistin kiinnitetään hevosen harjaan. Anna Jähi kiinnittää sitä oppimiskeskuksen omalle kasvatille Harjun Taistolle.

