Need’em hallitsee myös Jokimaalla Miika Tenhusen silmäterä, SE-hevonen Need’em oli tauolta suvereeni Kuopiossa. Lauantaina Lahdessa Need’em on lähellä koko matkan johtoa. Santtu Raitalan ohjastama Supreme Tarantella on systeemin toinen tukipilari.

Miika Tenhusen valmentama Need’em on vahvoilla lauantaina Lahdessa. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravivihjeet Juha Jokinen

Timo Salmelan valmentama Supreme Tarantella on ottanut neljästä viime kilpailusta vain yhden voiton. Se ei kuitenkaan kerro ihan täyttä totuutta hevosen nykyvireestä.

Pahoilta paikoilta ruuna on tehnyt pitkiä ja sitkeitä kirejä ja ottanut kolmesti hopeaa upeilla esityksillä. Viimeksi se kiersi ulkoratoja pitkin viimeiset 800 metriä 11-vauhtia.

Jokimaalla Santtu Raitala suunnistanee Supreme Tarantellalla heti alussa eteenpäin ja keulasta sen kukistaminen olisi todella hankalaa.

Mikäli Tekno Grand toimii normaalisti, se pystyy voittamaan toisen kohteen. Erikoisen luonteen omaava norjan kylmäverinen on osoittanut luokkansa viime kilpailuissaan. Hyppy on herkässä ja ryhmälähdössä laukka voi viedä mahdollisuudet heti kiihdytyksessä.

Tilun Touko on voitokas ja nouseva hevonen, joka voittaa talven aikana vielä monta lähtöä. Santtu Raitala tarjosi Kuopiossa hevoselle nätin reissun ja Tilun Touko kirmasi lopun omaa tahtiaan. Onnistuessaan se kamppailee voitosta.

Topeva on kohteen idea. Maltillisin odotuksin tauolta palannut ruuna on ollut hyvä molempiin startteihinsa. Hevosella on hurjat vauhtivarat omiin sarjoihinsa ja se kirii sopivan juoksun saadessaan terävästi.

Vilkkeen Villi ei vielä tauon jälkeisessä kilpailussaan vakuuttanut, mutta hevonen pystyy paljon parempaan.

Saldo KS ja Ransacker ovat kolmannen kohteen perusmerkit. Kyvykäs ja tempperamenttinen Sahara Mercy pystyy yllättämään, jos keskittyy kilpailussa oleelliseen.

Neljäs kohde on kierroksen ehdoton huipennus. Kuopiossa tauolta palannut Vauhtis kohtaa talven kestomenestyjä Morisonin.

Asetelmat ovat lähtöpaikkojen suhteen Vauhtiksen puolella, mutta Morison on osoittanut voitontahtonsa ja luokkansa ennenkin. Profiili ja Smedheim Braut kannattaa huomioida leveämmissä lapuissa.

Yllätysaltis viides kohde vaatii paljon merkkejä. Takarivin Piece Of Anemone ja Club Nord Aurora ovat molemmat hienossa kunnossa ja kuuluvat kaikille lapuille.

Jerry Rauoksen valmentama Space Oddity on noussut elämänsä kuntoon ja lukeutuu kuudennen kohteen kuumimpiin suosikkeihin. Kouvolan kilpailu oli suvereeni näytös, eikä Vermon esitystäkään pääse moittimaan.

One Night Only pystyy hyödyntämään lähtöpaikkansa ja saa hyvän juoksun lähellä kärkeä.

Systeemin toinen varma on Need’em. Ruuna oli suoraan tauolta erinomainen Kuopiossa ja oletettavasti vire vain paranee startti kropassa.

Iikka Nurmosen ajokki lähtee todella lujaa liikkeelle ja Need’em saanee vetotyöt suhteellisen sopuisasti. Normaalina ollessaan se on keulasta lyömätön.