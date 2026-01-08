Päivän ravit: Kotimaassa ei ravata – Einari Vidgrén oy:n ori Gävlen ankkuri Järjestyksessään toinen kotimaan raviton torstai koettelee innokkaimpien raviurheilun ystävien hermoja. Katseet kääntyvät viime viikon tapaan ulkomaille. Ranskasta ja Ruotsista löytyy tällekin päivälle katsottavaa.

Jaa Kuuntele

Matti Nisosen valmentamalla Sir Heartbrearkerillä on parannettavaa viime kauden päätösstartista. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Talvi on Pohjoismaiden lisäksi koetellut myös Ranskan pohjoisempia osia. Ongelmaa ei tunnisteta Välimeren rannalla Cagnes-sur-Merissä, jossa ravataan torstaina kahdeksan lähdön ravit.

Viime viikolla debyytin tehnyt TotoTV:n suomenkielinen lähetys tutustuttaa suomalaiskatsojia ranskalaisen raviurheilun koukeroihin. Jari Haanniemi ja Tappi Hoikka ovat studiossa kello 14.45 alkaen.

Ranskan ravitorstain pääpeli on Toto4, joka käynnistyy ravien viidennestä lähdöstä kello 17.15.

Illalla ravataan Ruotsin Gävlessä. Kierroksen pelatuin hevonen on Einari Vidgrén oy:n omistama ja Matti Nisosen valmentama Sir Heartbreaker.

Viisivuotiaaksi kääntynyt Hard Livinin poika ei ollut tapaninpäivänä Solvallassa edellisten starttien mukaisessa iskussa. Asiaa ei selitä edes se, että pitkällä matkalla oli vastassa High on Pepperin tasoisia jyrääjiä.

Mitään suurempaa sanomista ei ruunassa varmastikaan ollut, kun se on takaisin tositoimissa jo torstaina. Magnus A Djusen odotetaan ajavan vauhtikestävän hevosen keulaan.

Samassa lähdössä olisi startannut myös Hanna Lepistön valmentama Barabbas, mutta se on jätetty ravipäivän aamuna kisasta pois.

Lepistöllä on Gävlen illassa silti kiirettä, sillä viime syksynä tallin Stora Albyyn perustaneella vihtiläisvalmentajalla on viivalla yhteensä kolme muuta hevosta. Vuotensa avaavat King Cruzado, Beauty Evo sekä Tight Reins.

Nousukuntoinen King Cruzado on lähtönsä suursuosikin Huchuy Qosqon ykköshaastaja. Otteet Ruotsissa ovat olleet nousujohteisia.

Pikkutauon jälkeen toista kertaa starttaava Beauty Evo on lähtöönsä mielenkiintoinen tekijä. Ennen joulua Gävlessä tamma teki säästöjuoksun jälkeen napakan kirin kolmanneksi.

Tähän starttiin on parannuspotentiaalia, mutta odotuksia tasoittaa hankala lähtöpaikka eturivin uloimmalta radalta.

Beauty Evon kanssa samassa lähdössä starttaa myös Tuomas Pakkasen valmentama J.J. Dragon, jota ohjastajaa Jorma Kontio.

Gävlen Toto64-peli alkaa kello 20.30.