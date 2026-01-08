Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Juuri nyt | KL: 133 miljoonan euron velat ajoivat tuuli- ja aurinkovoimarakentaja Suvic oy:n konkurssiin
Tilaajalle | Mäntysahatavaran vientihinta romahti lokakuussa – onko se totta vai Tullin tilastovirhe?