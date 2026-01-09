Viikonlopun ravit: Jokimaalla juhlitaan, Rommessa jättimäinen jackpotPakkasviikko huipentuu Lahden Jokimaalle, jossa pidetään lauantaina omat gaalajuhlallisuudet. Ravipelaajien juhlahetki ainakin etukäteen ajateltuna koittaa Rommessa, jossa jakoon pistetään megaluokan jackpot. Vincennesissä juostaan sunnuntaina viimeinen Prix d’Ameriquen esikisa.
Perjantai 9. tammikuuta
Kotimaan raviviikonloppu käynnistyy Teivosta, jossa iltaravien ohjelmassa on kahdeksan totolähtöä. Teivossa pelataan arkiravien tuttuun tapaan Toto5-peli, joka kattaa ravien viisi viimeistä lähtöä.
Viikonlopun ajan Suomen yllä on kipakka pakkasalue. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan raveja ei tarvitsisi kuitenkaan säiden puolesta peruuttaa.
Teivossa aletaan ravaamaan kello 18.00. Toto5-peli alkaa kello 19.10.
Ruotsissa hommaa jatketaan Eskilstunassa, jossa perjantain pääpelinä on Toto64.
Toto 64-kupongit on jätettävä sisään kello 20.30 mennessä.
Lauantai 10. tammikuuta
Lauantain ravitouhut lähtevät liikkeelle Lahden Jokimaalta, jossa pidetään Lahden omat gaalaravit. Ennen illan riemuja ravi-iloa on luvassa kymmenen lähdön verran, ja lauantaiseen tapaan pelillisen päähuomion vie Toto75-peli.
Viime vuoden ajajaliigan kärkipari Santtu Raitala ja Hannu Torvinen eivät saa lauantaina pelätä pakkasta, sillä molemmilla on päivän aikana yhdeksän ajotehtävää. Viime vuoden kolmonen Ari Moilanen tyytyy kahdeksaan ohjastukseen, samoin kuin kotiradan Esa Holopainen.
Ravit alkavat kello 13.30 ja Toto75-peliä aletaan puristelemaan kello 14.45.
TotoTV:n studiolähetys alkaa Jokimaalta kello 13.15. Studiossa ovat Juha Puhtimäki ja Tommi Ala-Nikkola. Varikolla talvisäästä nautiskelee Veeti Suomalainen.
Kun Lahdessa on saatu ravit pakettiin, alkaa todellinen kadonneen aarteen metsästys. Rommessa T85-pelissä on luvassa päräyttävä 8 600 000 euron jackpot, joka saa veren kiertämään muillakin kuin paatuneimmilla peliniiloilla.
Katja Melkolla on Rommessa mukana neljä valmennettavaa. Ryminällä tositoimiin viime kuussa palannut High on Pepper on lähdössään jättisuosikki. Voimanpesään uskotaan ulkoradan lähtöpaikasta huolimatta.
Melkon muut hevoset Rommessa ovat Against All Odds, Crazy Good I.D. sekä Mr Reddington.
Veikko Haapakankaalta kilpailee Rommessa Mr Kabuki. Hienoja esityksiä loppuvuodesta tehnyt ruuna avaa kovaa, ja maili on Mats E Djusen ohjastettavalle mieluinen matka.
Sunnuntai 11. tammikuuta
Hevospula näkyy Killerin sunnuntairaveissa, joissa on saatu kasaan vain seitsemän lähtöä. Tavallista lyhyempien ravien pääpeli on Toto4, joka käydään läpi ravien neljässä viimeisessä lähdössä.
Ravien kiireisin ohjastaja on Henri Bollström, jolla on ohjastustehtävä ravien jokaisessa lähdössä. Valmentajista hulinaa ravien loppupuolella on Anne Takapurolla, jolla on hevonen ravien kuudennessa lähdössä ja peräti kolme hevosta Killerin päätöslähdössä.
Killerin jälkeen pelillinen huomio siirtyy Ruotsin puolelle. Östersundin Toto75-peli alkaa kello 16.00.
Urheilullisesti sunnuntain huippukohta on Vincennesissä, jossa vuorossa on neljäs ja viimeinen Prix d’Ameriquen esilähtö Prix de Belgique. Muiden esilähtöjen tapaan neljä parasta lunastavat lipun talvimeetingin päälähtöön tammikuun lopulla.
Ruotsalaisvalmentajien hevosia Prix de Belgiquessa on kaksi. Kisanäytön yrittävät antaa Jörgen Westholmin Working Class Hero sekä Fredrik Wallinin Immortal Doc.
Prix de Belgique juostaan kello 16.15.
Raviviikko pistetään lopullisesti pakettiin illalla Norjan Bjerkessä, jossa Toto65-pelissä on mukavahko 84 000 euron jackpot. Peli menee kiinni Bjerkessä kello 19.15.
