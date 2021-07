Jokainen hevonen on yksilö omalla tavallaan, sanoo Sini-Maria Peltola – "Katso aina varuiksi pakoreitti"

Sini-Maria Peltola

Sini-Maria Peltola työskentelee eläinlääkärinä Haminassa.

Tämän viikon Hevosalan helmi on eläinlääkärinä työskentelevä Sini-Maria Peltola. Tarton Maaülikoolista vuonna 2013 valmistunut Peltola työskentelee eläinlääkärinä Haminassa.

Peltolaa helmeksi suosittelivat Ursula Turtiainen ja Markus Lanki:

"Hän on nuori ihminen, mutta ottaa itse asioista selvää. Sinille voi aina soittaa ja kysyä. Kaikki on sujunut hänen kanssaan hyvin. Nyt Sini on erikoistumassa hevosen hampaisiin. On todella kiva että on eläinlääkäri, johon voi luottaa. Hän on miellyttävä ihminen ja haluaa kehittää itseään koko ajan lisää."

1. Sini-Maria Peltola, miten päädyit nykyiseen asemaasi hevosten parissa?

Olen toisen polven eläinlääkäri. Äitini työskenteli eläinlääkärinä ja sitä kautta olen varmaan päätynyt alalle. Koko lapsuus tuli hänen työskentelyään seurattua.

Hevosten pariin olen päätynyt 7-vuotiaana saatuani toivomani 10 kerran alkeiskortin paikalliseen ratsastuskouluun. Hevosten kanssa ammatillisesti työskentelemään olen päätynyt oman ensimmäisen hevoseni nuorena diagnosoidun nivelrikon takia. Hevosten hampaista kiinnostuin erityisesti opiskeluaikani loppupuolella. Sen jälkeen olen jatkokouluttanut itseäni ahkerasti hevosten hampaisiin.

2. Mistä opista tai vinkistä on ollut hevosmaailmassa hyötyä?

"Katso aina pakoreitti."

Se on sellainen oppi, jota tulee päivittäin käytettyä. Ne ovat kuitenkin eläviä eläimiä ja pakoeläimiä. Vaikka ne ovat kuinka rakkaita ja kivoja, niin silti pitää muistaa aina käyttäytyä kunnioittavasti niitä kohtaan.

3. Millaisista hevosista sytyt?

Suomenhevosista, ihan ehdottomasti. Ne ovat lähellä omaa sydäntä. Herkkiä, mutta juroja.

4. Mikä hevosten parissa työskentelyssä on haastavaa?

Ne ovat kaikki yksilöitä omalla tavallaan.

Ammatillisesti ehkä eläimen kivun tunnistaminen ja sen selittäminen asiakkaalle. Varsinkin, kun kiinnostukseni on hevosten hampaiden puolella. Joskus on vaikea olla se henkilö, joka puhuu hevosen puolesta kivusta. Asia on kuitenkin edennyt paljon nykymaailmassa, mutta ehkä se on yhä sellainen haastavuus.

5. Missä haluaisit kehittää itseäsi hevosten kanssa?

Haluaisin oppia paremmaksi ratsastajaksi, sekä muutenkin lisää hevosen käsittelytaitoja.

6. Milloin viimeksi ajattelit, että tämä on sinun juttusi?

Varmaan tänä aamuna, kun kävin katsomassa eilistä ähkyhoidettua hevosta. Hevonen jäi henkiin ja se oli sellainen hetki, että ajattelin tämän olevan kyllä ihan kivaa työtä.

7. Kenelle haluat ojentaa kapulan seuraavaksi ja nimetä Hevosalan Helmeksi?

Kati Henttiselle. Hän on opettanut minulle todella paljon hevosen käsittelyä. Minulla oli itselläni sellainen vähän ongelmallisempi tapaus, jota opin Katin avulla käsittelemään. Olen hänen ansiostaan tullut varmemmaksi myös asiakkaiden hevosten käsittelyssä.

Hevosalan helmi -palstalla esitellään ihmisiä, jotka tekevät hevosten ja niiden parissa elävien ihmisten elämästä parempaa.

Edellinen haastateltava vinkkaa aina seuraavan perusteluiden kera.

