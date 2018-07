"Ravit ovat paljon muutakin kuin pelaamista", myönteinen hevosenomistajuus pitää ravien rattaat liikkeessä

Hevosen hyvinvointi ja siitä kumpuava myönteinen hevosenomistajuus ovat alan yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kulmakivi. Niihin nojaa myös hevosten pito niin ammattimaisesti kuin harrasteena.

Tätä korostavat Suomen Hippoksen hallituksen jäsenet, joilta MT heinäkuun alussa kysyi, millä tekijöillä hevosala pärjää tulevaisuudessa.

"Kiinnostava raviurheilu ja vetovoimaiset tapahtumat ovat tärkeitä, koska yleisöä urheilijat tarvitsevat. Hevosen hyvinvointi on tärkeää, ja sitä varten kilpailijoille on taattava mahdollisimman hyvät olosuhteet", perustelee asiaa porilainen Tuomo Ojanperä, joka on Suomen ravivalmentajien puheenjohtaja.

Uudistuminen edellyttää raviradoilta pitkäjänteistä tapahtumien sekä ratakiinteistöjen kehittämistä asiakkaiden tarpeet edellä.

Koska hevospeleistä ei enää tulouteta suoraan rahaa radoille niiden toimintakuluihin vaan investointituki kiertää valtionyhtiö Veikkaukselta valtion kautta, suorat tapahtumien tuotot ovat ratojen talouden kannalta välttämättömiä.

"Monella radalla laihojen vuosien jälkeen on runsaasti korjausvelkaa, eivätkä puitteet ole sellaisessa kunnossa, että suuri yleisö viihtyisi. Tarvitaan investointeja", huomioi helsinkiläinen hevosenomistaja Marjo Kaipainen.

Hippoksen uusi puheenjohtaja Juha Rehula pohdiskeli sitä, kuinka tärkeää on hevosurheilun yleinen hyväksyttävyys.

Se ei ole enää itsestäänselvyys, kun kilpailu ihmisten ajasta on kovaa ja kun yksittäinenkin kielteinen julkisuus voi viedä pohjan alan toimijoiden uskottavuudelta.

"Ravit ovat paljon muutakin kuin pelaamista. Jokainen lajin harrastaja markkinoi lajia jollain tapaa – ainakin tuttavilleen. Nyt ollaan vähän takamatkalla. Joku sukupolvi on välistä menetetty ja katseet pitää kääntää nuoriin", muistuttaa Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliiton ja Seinäjoen ravikeskuksen puheenjohtaja Juha Lyyski.

Myös Suomen hevosenomistajien keskusliiton puheenjohtaja Markku J. Jääskeläinen Vantaalta toi esiin sukupolvenvaihdoksen: "Uusia osaajia tarvitaan. Hevosen hyvinvoinnissa koulutus, hyvien käytäntöjen levittäminen ja valvonta ovat tärkeitä. Tähän liittyy myös hevosammattilaisten hyvinvointi, josta on niin ikään pidettävä huolta."

Kuninkuusravien, St Michelin ja Suur-Hollola-ajon rinnalle kaivataan vetonauloja. Niitä ei synny ilman rohkeita ideoita, joita on uskallettava testata, vaikka ne eivät heti toisikaan tulosta.

Hallituksessa kiiteltiin, että Lumiravit- ja Hevoset Kaivarissa -tapahtumat ovat lisänneet hevosalan yhteistyötä ja auttaneet tavoittamaan uusia kohderyhmiä.

Ravurivarsojen tunnistamiseen liittyneet epäselvyydet ovat ravistelleet hevosväkeä alkuvuoden. Hallituksen jäsenet kertovat mielialojen rauhoittuneen kentällä.

Tehdyt päätökset perustuvat pääasiassa Hippoksen kilpailusääntöihin ja muodostuneeseen ratkaisukäytäntöön. Säännöt ja käytäntö vastaavat mielestäni hyvin ravikentän oikeustajua, kommentoi oululainen Kari Eriksson.

Hän on hallituksen varapuheenjohtaja ja joutui puheenjohtajan sijaisena vetämään hankalaa selvitysurakkaa kevättalvella.

Asia ei kuitenkaan vielä aikaan katoa työlistalta, sillä Hippoksen langettamista sakoista on tehty useita valituksia käräjäoikeuteen.

"Ne saattavat murtaa keskusjärjestön arvovaltaa ja samalla koko raviurheilun asemaa", Eriksson ennakoi.

MT teetti kyselyn Hippoksen hallituksen jäsenille puheenjohtaja Rehulaa lukuun ottamatta. Siihen vastasivat kaikki muut paitsi siittolayrittäjä Hannu Nivola Uudestakaupungista.

Lue myös: SRL:n toimitusjohtaja Pekka Törmälä: Hevoset ovat käyntikortti kaupungistuvaan Suomeen

Cityhevonen ei ole mikään urbaanilegenda – joka neljäs humma asuu kaupungissa