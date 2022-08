TGN: Mika Vihelä osti menestyshevostensa sukulaisen suurkilpailuvoittaja All In Soxin Norjasta

Kalajoen aktiivinen hevostoimija Mika Vihelä on ostanut Norjasta Geir Vegard Gundersenin tallin huippulupaavan nelivuotiaan All In Soxin.