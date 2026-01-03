Lähes puolet sallitusta susimäärästä on jo kaadettu – kahdella alueella kiintiö täynnäSusia saa kaataa enintään sata 16 eri alueella.
Vuoden alusta käynnistynyt suden kiintiömetsästys etenee rivakkaan tahtiin. Asia käy ilmi Suomen riistakeskuksen verkkopalvelusta.
Tänään lauantaina klo 15:45 jo lähes puolet sallitusta eläinmäärästä, 45 sutta, oli kaadettu. Susia saa kaataa enintään sata 16 eri alueella.
Kiintiö on täyttynyt jo kahdella alueella. Aura-Paimiossa kaikki 13 sallittua sutta on kaadettu ja Pahkavaarassa kaikki viisi.
Humppilassa on tähän mennessä kaadettu yksi susi, Kaakkois-Suomessa kolme sutta, Kaskinen-Närpiön alueella yksi, Kustavissa kuusi, Lauhanvuorella viisi, Nivalassa kolme, Nurmijärvellä kaksi, Rekikoskella kaksi, Tohmajärvi-Kiteellä kaksi sekä Vuosangassa kaksi sutta.
Suden kiintiömetsästyksen tilanne 3.1. klo 15:45
Aura-Paimio 13/ 13
Eurajoki 0 / 6
Humppila 1 / 8
Kaakkois-Suomi* 3 / 10
Kaskinen-Närpiö* 1 / 8
Kustavi 6 / 7
Kytäjä* 0 / 2
Köyliö 0 / 3
Lauhanvuori 5 / 6
Nivala 3 / 4
Nurmijärvi 2 / 6
Pahkavaara 5 / 5
Peurainneva* 0 / 6
Rekikoski 2 / 6
Tohmajärvi-Kitee 2 / 4
Vuosanka 2 / 6
Tähdellä * merkityillä kiintiöalueilla on tavattu koirasusia.
Maa- ja metsätalousministeriön susiasetuksessa on säädetty kuluvan metsästyskauden ajalle alueelliset saaliskiintiöt. Suden metsästystä suorittavat metsästysseurat omilla alueillaan metsästyksenjohtajien johdolla, määrättyjen kiintiöidensä puitteissa.
Suden metsästys järjestetään kuluvana metsästyskautena 1.1.–10.2.2026.Artikkelin aiheet
