Ministeri Mika Poutala kouluratsastaja Emma Kanervan apurahasta: ”Ei käytetty urheilijaa vastaan sitä, että hänellä ei ollut vuonna 2025 sopivaa hevosta käytettävissä” Kouluratsastaja Emma Kanerva sai ainoana ratsastajana Olympiakomitealta kesälajien valmennus- ja harjoitteluapurahaa. Pararatsastajien tulokset eivät riittäneet apurahoihin.

Emma Kanerva sai Olympiakomitealta merkittävän apurahan. Kuva: Carolina Husu

MT Hevoset | Ratsastus Miia Lahtinen

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala (kd) on myöntänyt kesälajien valmennus- ja harjoitteluapurahat. Uudistettujen kriteerien mukaisesti apurahat suunnataan ennen muuta kansainvälisen huipputason urheilijoille.

Poutala kertoo MT Hevosille, että ratsastajista kahdella oli riittävät urheilulliset meriitit apurahaan, mutta kouluratsastaja Henri Ruoste ylitti asetetun tulorajan. Urheiluapurahaa ei voi saada, jos urheilijan vuositulot ylittivät asetetun tulorajan tai hänellä on urheiluun liittyvä yritys, jonka varallisuus ja vakaus ovat riittävät. Aiemmin tämä tuloraja oli korkeampi.

Poutala kertoo, että ratsastuksessa ja pararatsastuksessa ei ollut muita hakijoita, jotka olisivat olleet urheilullisesti lähellä apurahakriteerejä.

Kouluratsastaja Emma Kanerva sai jaossa toiseksi suurimman eli 12 000 euron apurahan. Poutala kertoo, että valintaan ei vaikuttanut se, että Kanervalla ei ole juuri nyt käytössään valmista hevosta.

”Se ei tässä kohtaa vaikuttanut, kun tulokset olivat niin hyviä. Ratsastus poikkeaa niin paljon muista urheilulajeista, että ei käytetty urheilijaa vastaan sitä, että hänellä ei ollut vuonna 2025 sopivaa hevosta käytettävissä. Arviointi tehdään kokonaisuutena, mutta tämä ei ole suoraan hylkyperuste”, Poutala selittää.

Urheilija-apuraha vuodelle 2026 myönnettiin 76:lle kesälajien urheilijalle. 26 urheilijaa sai 24 000 euron apurahan ja 50 urheilijaa 12 000 euron apurahan. Apurahojen yhteissumma on 1 224 000 euroa.