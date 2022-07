Ravivihje: Rohkealla ideavarmalla rahajahtiin Ruotsin Toto86-pelissä Keskiviikon pääpeli ratkaistaan Eskilstunan kaviouralla. Peliaika päättyy kello 20.20, mutta huomioitavaa on, että Toto86-peli starttaa vasta lähdöstä neljä.

Kierroksen ykköslähtönä ravataan nelivuotiaiden jo perinteinen fyraåringstest 2640 metrin Derby-matkalla. Lähtö on kerännyt paikalle kivenkovan kymmenikön. Suomestakin on saapunut Kenneth Danielsenin Dusktodawn Boogie.

Vihjesysteemi tehdään kahdella varmalla. Toinen varmoista on pelipankki, kun taas toinen on hurjan rohkea ideavarma, jota on kirjoitushetkellä pelattu ainoastaan kolme prosenttia.

Päivän varma

Hail Mary (T86-4) on lämminveristen avoimessa lähdössä ansaitusti erittäin iso suosikki. Toukokuun Elitloppetiin yhtenä suosikeista startannut ori sijoittui sekä karsinnassa että finaalissa toiseksi hyvien suoritusten päätteeksi. Kuusivuotias on startannut kolmesti Daniel Redénin valmennustallista, eivätkä otteet ole ainakaan huonontuneet. Ikäluokkansa Derby-voittajalta on lupa odottaa suuria tehtävässä kuin tehtävässä. Nopea avaaja pitänee sisältä keulapaikan, jonka jälkeen se hallinnee pientä lähtöä vaivatta perille saakka.

Päivän ideavarma

Valeraine (T86-5) oli jo viimeksi ”kaikkien” huutohevonen 75-kierroksella, mutta tuolloinkaan onnistumista ei tullut hevosen jäätyä voimat tallella pussiin. Tamma on kuitenkin sekavalla taulullaan jäänyt käsittämättömän unohdetuksi. Yksi mielenkiintoinen seikka nostaa tamman kiinnostavuutta entisestään, mitä kannattaakin seurata loppuun saakka. Nelivuotiaalta on riisuttu uransa aikana kahdesti kengät pois, mikä on muuttanut hevosta todella paljon.

Ensimmäinen kerta oli Oaksin karsintalähtö, missä hevonen tykitti parijonosta kolmatta rataa pitkin ilman vetoapua kolmanneksi komealla 13,2-tuloksella. Edellä olivat vain Senorita Tokio ja Great Skills. Tälläkin kertaa hevosen pitäisi juosta avojaloin. Tamma lienee yksi illan kuumimmista ”tipseistä” ja sen peliosuus tulee nousemaan iltaa kohti. Siitä huolimatta näin alhaisella peliosuudella tamma tuskin kuumenee liian kuumaksi ja se toimii vihjesysteemin toisena varmana.

Päivän ideamerkki

Aquarius Face (T86-7) on nelivuotias, joka ei väsy ensimmäisten joukossa. Näin ollen keskipitkä matka ei tuota ainakaan ongelmia. Myös kunto on tälläkin hetkellä todella rautainen. Ori nyrkkeili Kungapokalenin finaaliin johtavan rinnalta. Myös finaalissa ori tsemppasi hienosti kolmanneksi. Ehkä vieläkin astetta vakuuttavampi esitys nähtiin Oslon nelivuotislähdössä, missä nelivuotias taisteli kierroksen kirillä kovan lähdön voittoon. Lähtöpaikka ei ole hevoselle helpoin mahdollinen, mutta vire on niin kova, että se pystyy näinkin kovan lähdön voittoon vaikka johtavan rinnalta.

Vihjesysteemi

7,8,5,3 (13,11)

15,7 (12,11)

4,5,2,11 (10,3)

1 Hail Mary (4,2)

4 Valeraine (6,2)

Kaikki 12 hevosta (4,5)

6,1,7 (9,10)

10,7,4,5,1,12 (3,2)

6912 riviä - 207,36 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä