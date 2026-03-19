Päivän ravit: Daniel Wäjerstenin nousukas kauden avauksessaTorstaina ei Suomessa ravata, mutta Ruotsin sekä Ranskan tarjonnalla pysytään raviurheilussa tiukasti kiinni koko päivä ja ilta.
Ravaaminen aloitetaan Östersundin lounasraveilla, jotka käynnistyvät kello 13.20. Kahdeksan lähdön raveissa on ohjelmassa sekä Toto4 että Toto5-pelit.
Lämminveristen kovin sarja toimii sekä totonelosen päätöskohteena että totoviitosen avauksena. Suosikeista Crowe Motion ja Ajlexes Hans kisaavat alussa keulapaikasta, jonka kohtalo voi ratkaista paljon. Varsinkin Ajlexes Hans on aikaisemmin ollut keulasta erityisen vahva.
Ranskan raveja päivystetään torstaiseen tapaan TotoTV:n studiolähetyksessä. Jari Haanniemi ja Tappi Hoikka puhuvat asiat halki ja jopa poikki alkaen kello 17.00. Reimsin Toto4 alkaa kello 17.32.
Illalla vuorossa on Gävle, jossa pääpelin virkaa toimittaa Toto64. Suomalaisvalmentajista Gävlessä kilpailevat Tuomas Pakkanen ja Katja Melkko.
Tuomas Pakkasen Ruotsin yksiköstä startissa on Ray Of Sunshine, jota ohjastaa ennen 64-peliä ajettavassa lähdössä Claes Sjöström. Katja Melkolla on samaisessa lähdössä mukana Pure Stella, jota ohjastaa Jorma Kontio. Ohjastajalegendan toinen ajokki Gävlessä on All About You.
Urheilullisessa mielessä kannattaa tarkastaa toisessa 64-kohteessa kilpailevan Mellby Mowglin kauden avaus. Daniel Wäjerstenin suojatti starttasi viimeksi lokakuussa. Viime kauden otteiden perusteella viisivuotiaalla ruunalla on voittosummassa runsaasti löysää.
Gävlen Toto64-pelissä on lähes 65 000 euron jackpot jaossa. Pelin ensimmäinen kohde juostaan kello 20.30.
