Teivon Kuninkuusraveissa pidetään varsahuutokauppa: ”Hypnoottinen ja hektinen tapahtuma”Viime vuosien tapaan Teivon Kuninkuusravien perjantaina pidetään suomenhevosten varsahuutokauppa. Huutokaupan meklarina toimiva Lauri Hyvönen kehuu huutokaupan tunnelmaa.
Suomenhevosten varsahuutokauppa on osa Teivon Kuninkuusravien avauspäivän ohjelmaa. Huutokauppa pidetään perjantaina 31. heinäkuuta sen jälkeen, kun iltapäivän ravit on ajettu loppuun. Raviyleisöllä on mahdollisuus seurata huutokauppaa paikan päällä.
Huutokaupan listoille otetaan 1-3-vuotiaita suomenhevosia. Varsojen ilmoittautumisia otetaan vastaan toukokuun loppuun asti. Huutokauppaan otetaan enintään 15 varsaa.
”Huutokaupasta halutaan tehdä tiivis ja laadukas tapahtuma. Ensin nostatetaan tunnelmaa ravien merkeissä, ja sitten huutokaupataan hienoja suomenhevosvarsoja. Pääpaino on viime vuosina siirtynyt juuri yksivuotiaisiin hevosiin”, huutokaupan meklarina toimiva Lauri Hyvönen kertoo.
Kuninkuusravien varsahuutokaupoissa on nähty vuosien varrella lukuisia myöhempien aikojen menestyshevosia. Hyvönen uskoo, että Tampereelle saadaan myyntiin todella laadukkaita hevosia.
Kuninkuusravien ensimmäinen varsahuutokauppa järjestettiin vuonna 2014 Porissa. Siitä lähtien se on ollut Kuninkuusravien ohjelmassa kahta vuotta lukuun ottamatta.
Tosin ensimmäinen varsa huutokaupattiin Kuninkuusravien yhteydessä jo aiemmin. Vuonna 2000 Joensuun Kuninkuusraveissa oli huutokaupassa yksi hevonen.
Hyvönen sanoo, että varsahuutokauppa edistää suomenhevosen asemaa. Lisäksi se on mahtava markkinapaikka suomenhevoskasvattajille.
"Oulussa oli viime vuonna perjantaina 10 000 katsojaa, ja heistä merkittävä osa jäi seuraamaan myös huutokauppaa. Tapahtuma on hypnoottinen ja hektinen, vaikkei varsaa olisikaan ostamassa. Siitä on tullut oleellinen osa kuninkuusravien ohjelmaa", Hyvönen hehkuttaa.
