Oulun Kuninkuusravien tulos reilut 400 000 euroaOulun ravirata julkisti elokuussa järjestettyjen Kuninkuusravien taloudellisen tuloksen torstaina.
Pohjolan Hevosystävät ry:n tiedotteen mukaan Kuninkuusravien tulos oli yhdistyksen omistaman Äimän Käki oy:n ravintolapalveluiden kanssa yhteensä noin 408 000 euroa.
Tapahtuman tulokseen vaikuttivat positiivisesti muun muassa hyvät keliolosuhteet sekä perjantain hyvä yleisömäärä.
”Lisäksi järjestelyissä vältyttiin merkittäviltä lisäkustannuksilta, sillä budjetoinnissa pystyttiin ennakoimaan kattavasti koko kokonaisuus”, tiedotteessa mainitaan.
Kuninkuusravien tuotto oli suurempi kuin vuonna 2024 Jyväskylässä. Killerin ravirata ilmoitti tapahtuman taloudelliseksi tulokseksi reilut 250 000 euroa.
Vuonna 2023 Kuninkuusravit järjesti Kouvolan ravirata, joka ei julkistanut tapahtuman tulosta erikseen. Järjestäjäseura teki vuonna 2023 kokonaisuudessaan reilut 500 000 euroa voittoa.Artikkelin aiheet
