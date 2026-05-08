Viikonlopun ravit: Vermon superviikonlopussa jatkuvaa ilotulitusta

Saako Massimo Hoist sunnuntaina voittoloimen? Jukka Hakkarainen ja Veera Hakkarainen juhlivat voittoa viime kuussa Vermossa. Kuva: Kaisa Stengård

Perjantai 8. toukokuuta

Finlandiaa lämmitellään perjantaina Kuopiosta käsin. Ohjelmassa on kymmenen ravilähtöä. Mielenkiintoa herättävät viisivuotiaitten suomenhevosten Varsakunkku-karsinnat.

Oriiden ja ruunien puolella mukana on oikein mojova sakki. Kauden toisessa startissaan nähdään viime vuoden Satakunta-ajon kakkonen Rebyytti. Haasteen heittävät muun muassa Riksun Xavier, Ejnar sekä Himman Caarle, jonka kuulumisia voi lukea perjantaina MT Hevosista.

Tammojen meritoitunein menijä on Ceepra, joka sijoittui viime vuonna Varsakunkussa sekä Pikkuprinsessassa kakkoseksi.

Illan kotimaiset kakkosravit ajetaan Turussa. Ruotsissa iltaravit pidetään Bollnäsissä sekä Bodenissa. Viimeksi mainitut ravit ovat keränneet tuttuun tapaan osanottajia myös Suomesta.

Bollnäsissä kylmäveristen Elitsprintissä on tarjolla paikka Solvallan Elitkampeniin. Kovaa virettä alkuvuoden starteissa osoittanut B.W. Sture saa haasteen useammaltakin laatuhevoselta.

Lauantai 9. toukokuuta

Vermon lauantai on kauttaaltaan laadukas, sillä Arvid Åvallin Tammaderbyn finaalin lisäksi ravataan myös divisioonafinaaleita. Iltapäivän erikoisuutena on Urheilijat & Finlandia-legendat -lähtö, jossa Aki Antti-Roiko pyörtää lopettamispäätöksensä ohjastajana yhden startin ajaksi.