Viikonlopun ravit: Vermon superviikonlopussa jatkuvaa ilotulitusta

Viikonlopun ravit: Vermon superviikonlopussa jatkuvaa ilotulitustaTätä viikonloppua raviurheileva Suomi on odottanut. Vermon Finlandia-viikonlopusta tuli raviurheilun runsaudensarvi. Varsinkin sunnuntain kisapäivä on täynnä huippulähtöjä.
Perjantai 8. toukokuuta
Finlandiaa lämmitellään perjantaina Kuopiosta käsin. Ohjelmassa on kymmenen ravilähtöä. Mielenkiintoa herättävät viisivuotiaitten suomenhevosten Varsakunkku-karsinnat.
Oriiden ja ruunien puolella mukana on oikein mojova sakki. Kauden toisessa startissaan nähdään viime vuoden Satakunta-ajon kakkonen Rebyytti. Haasteen heittävät muun muassa Riksun Xavier, Ejnar sekä Himman Caarle, jonka kuulumisia voi lukea perjantaina MT Hevosista.
Tammojen meritoitunein menijä on Ceepra, joka sijoittui viime vuonna Varsakunkussa sekä Pikkuprinsessassa kakkoseksi.
Illan kotimaiset kakkosravit ajetaan Turussa. Ruotsissa iltaravit pidetään Bollnäsissä sekä Bodenissa. Viimeksi mainitut ravit ovat keränneet tuttuun tapaan osanottajia myös Suomesta.
Bollnäsissä kylmäveristen Elitsprintissä on tarjolla paikka Solvallan Elitkampeniin. Kovaa virettä alkuvuoden starteissa osoittanut B.W. Sture saa haasteen useammaltakin laatuhevoselta.
Lauantai 9. toukokuuta
Vermon lauantai on kauttaaltaan laadukas, sillä Arvid Åvallin Tammaderbyn finaalin lisäksi ravataan myös divisioonafinaaleita. Iltapäivän erikoisuutena on Urheilijat & Finlandia-legendat -lähtö, jossa Aki Antti-Roiko pyörtää lopettamispäätöksensä ohjastajana yhden startin ajaksi.
Tammaderbyn voittajalle on luvassa 20 000 euron ykköspalkinto. Lähdössä ei ole selkeää ennakkosuosikkia, vaan mahdollisia voittajia on monia. Suosikkipari on Fabiana Hoist ja Ze On Alma. Vakavaa haastetta tulevat tarjoamaan Pekka Korven kova kaksikko Ginza ja Mint Match. Suosikkinelikon ulkopuolellakin on kyvykkäitä menijöitä.
TotoTV:n studiolähetyksessä studioisäntänä on Antti Pylkkänen. Asiantuntijaksi tekee näyttävän comebackin monen ruutuun toivoma Kari Lähdekorpi. Varikolta tunnelmat välittää Jere Törmänen.
Ruotsissa viikon pääravit ajetaan Åbyssä. Illan päättää Paralympiatravet-finaali, jossa puolentoista miljoonan kruunun ykköspalkintoa tavoittelevat esimerkiksi Francesco Zet ja Harley Gema.
Lauantaina myös Ranskassa on arvokisapäivä. Prix des Ducs de Normandie kilpaillaan Caenin radalla. Lähdössä on mukana todella tanakka kattaus huippuravureita. Groupe II -tason voittoa tavoittelevat muun muassa Idao De Tillard, Hooker Berry, Hokkaido Jiel ja Inmarosa.
Norjan Foruksessa on jaossa paikka Elitkampeniin. Kylmäverilähdön suosikki on Öystein Tjomslandin ME-ori Brenne Borken.
Sunnuntai 10. toukokuuta
Onkohan Suomen kamaralla ennen ollut näin korkealuokkaista ravipäivää? Vertailu on paitsi vaikeaa, myös tarpeetonta. Vermon äitienpäivän Finlandia-ravit ovat alusta loppuun silkkaa ilotulitusta ja raviurheilun juhlaa.
Nuorten kylmäveristen lähdössä Caru aloittaa kuusivuotiskautensa. Myös Alarik Huikea palaa pitkältä tauolta tositoimiin. Harri Sulku kertoo Carun kuulumisista MT Hevosissa viikonloppuna.
A.V. Marttilan tammasarjassa on jaossa kuningatarkisaan oikeuttavia KK-26 pisteitä. Paikalla on suomenhevosten tammakermaa Suven Sametin johdolla. Mutta missä on Jockas Rita?
Kolmivuotiaiden lämminveristen Seppele-ajossa Iberica Point tekee ison harppauksen Lappeen sunnuntairaveista Vermon arvolähtöön. Vastus kovenee oleellisesti – sisäradalta starttaa Miss White Gold. Hannu Torvinen ohjasti Hannu-Pekka Korven treenattavan kauden avauksessa Teivossa eleettömään voittoon.
Erkon Pokaalissa on jaossa kuninkuuskilpailun KK-26 pisteitä sekä Elitkampen-paikka. Sisäradalta starttaava V.G. Voitto on lähdön itseoikeutettu suosikki. Seppo Suurosen silmäterän epäonnea vaanivat etupäässä Antti Ojanperän tallin hieno kaksikko Pro sekä Stallone.
Ruotsin Elitloppet-viikonlopun finaalikierrokselle tähtäävät divisioonakarsinnat ovat keränneet laatuhevosia lahden molemmilta puolilta. Pronssidivisioonassa kovat kotimaiset mittaavat tasoaan Alessandro Gocciadoron Gaudi Laksmyn kanssa.
Diamantstoet -karsinnassa Ete Jet saa pinkoa takarivin paikaltaan nappisuorituksen, jos meinaa pistää kampoihin Gocciadoron Celiazille.
Nelicuotiaiden Glenn Kosmos Memorialissa Ancio, Magnitude ja Piccolo Cocktail pääsevät elämänsä kovimpaan seuraan. Kansainvälisistä ympyröistä kisaan tulevat Chat Room, Gimbo Grif sekä Mellby Narrow.
Jokainen raviurheilun ystävä odottaa tämän kevään Finlandia-ajoa vesi kielellä. Kotimaan toivot Massimo Hoist ja Diamond Truppo saavat vastaansa kivikovia kansainvälisiä tähtiä. Keep Asking, Gio Cash sekä Diva Ek tulevat pitämään huolta, että luvassa on vauhdikas kisa.
Finlandia-ajon voittaja palkitaan 100 000 eurolla. 1620 metrin ryhmäajona ajettavan kisan voittajalle on luvassa Elitloppetiin oikeuttava pinkki kutsukuori.
Hurjan ravipäivän päättää På väg till Harpers -lähtö, jossa voittajalle on luvassa Elitloppet-viikonlopun stayer-kilpailuun Harpers Hanoveriin.
Antti Pylkkänen ja Kari Lähdekorpi päivystävät TotoTV:n studiossa myös sunnuntaina. Varikolla mikrofoniin tarttuu Veeti Suomalainen.
- Osaston luetuimmat