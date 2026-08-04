Päivän ravit: Backwood Fionan odotetaan palaavan voittokantaan Tiistaina ravikesää jatketaan Laivakankaan radalla Torniossa. Ohjelmassa on 11 ravilähtöä.

Jaa Kuuntele

Backwood Fiona starttaa Torniossa takarivistä, mikä voi auttaa tamman ravilla matkaan pääsemisessä. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Lämminveristen avoin ryhmä on kerännyt vain kuusi osanottajaa, joten lähtöä ei ole kelpuutettu Toto5-pelin kohteeksi.

Lähdössä mukana olevat Henry Flyer Sisu ja Colibri Jet kilpailivat maanantaina Skellefteåssa, vaikka niiden startteja ei näy ohjelmatiedoissa. Henry Flyer Sisu sijoittui Skellefteå Grand Prixissä kolmanneksi ja Colibri Jet viidenneksi.

Myös muissa käsiohjelmatiedoissa on epätarkkuuksia. Seitsemännessä lähdössä kilpailevan Lupin Sisun edellinen startti on merkattu Bodenissa ravatuksi autolähdöksi. Todellisuudessa hevonen starttasi Skellefteåssa tasoitusajossa ja sijoittui toiseksi. Ohjelmatiedoissa vain juostu matka, kilometriaika ja sijoitus on merkattu oikein.

Alustavien pelijakaumien mukaan T5-kierroksen pelatuin hevonen on avauskohteen Backwood Fiona. Luotto Kari Alapekkalan nelivuotiaaseen tammaan on luja, vaikka se sortui heinäkuun lopulla Torniossa lähtölaukkaan ja tuli hylätyksi.

Perusluokaltaan Backwood Fiona on lähdön eliittiä. Vastustajilla ei ole viime ajoilta nähty sen suurempia mainetekoja, joten suursuosikin asemaa voi pitää perusteltuna.

Kylmäveristen kovimmasta sarjasta odotetaan Pihlajan Iitan ja Kilihakan kamppailua. Niko Jokela pääsee Pihlajan Iitalla 20 metriä edempää liikkeelle, ja tammalle on tilauksessa keulapaikka, mistä se suorittaa selkeästi parhaiten.

Väkivahva Kilihakka on ollut kesällä hienossa vireessä. Mikkelin divisioonafinaali tärvääntyi laukkailuun, mutta sitä ennen Kimmo Oikarisen valmentama ruuna voitti Joensuussa 75-lähdön.

Ruotsissa ravataan illan pääravit Hagmyrenissä. Länsinaapurissa päivän ohjelmassa on myös iltaravit Jägersrossa sekä lounasravit Solvallassa.