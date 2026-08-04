Säteilyturvakeskukselta vihreää valoa ydinjätteen loppusijoitukselle OlkiluotoonKyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen.
Säteilyturvakeskus (STUK) puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon.
STUK toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto.
Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen.Artikkelin aiheet
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