Lappeenrannassa nähdään valtavat ravifestarit – ”Tämän jälkeen kunkkarit on helpompi järjestää” Lappeenrannan kolmen päivän ravijuhla tarjoaa jokaiselle jotakin.

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Lämminveriravurit painelivat Lappeenrannan Linnoituksen 160 metrin suoraa viime kesänä parhaimmillaan 11,2-aikaan. Kuva: Maisa Hyttinen

MT Hevoset | Ravit Harri Pirinen

Lappeen raviradan toimitusjohtaja Teemu Keskitalo vastaa puhelimeen noin 28 tuntia ennen h-hetkeä Lappeenrannan Linnoituksella.

Perjantaina kello 15 Linnoituksella alkaa massiivinen ravi- ja hevostapahtuma Cityravit, johon odotetaan viikonlopun aikana jopa 25 000 kävijää.

”Vähän vilskettä on, kovasti touhutaan täällä Linnoituksella. Tuomaritorni on juuri asennettu, ja puoliltapäivin aletaan aidoittaa aluetta. Sitten kello 16 alkaa isommat talkoot”, Keskitalo kertoi torstaina noin kello 11.

Keskitalo arvioi, että kaikkiaan tapahtuman järjestämiseen osallistuu noin 150 vapaaehtoista, ja järjestyksenvalvojat siihen päälle.

Linnoituksen alue muuttuu perjantain ja lauantain ajaksi suureksi tapahtuma-alueeksi, jossa on tarjolla monenlaista, pääasiassa hevosaiheista, tapahtumaa kaikenikäisille.

”Vaikka ravit ovat pääosassa, nämä ovat vähän kuin festarit. Tosi monipuoliset koko perheen festarit”, Keskitalo mainitsee.

Tapahtuman keskipiste, ravisuora, on Keskitalon mukaan tiptop-kunnossa.

”Linnoituksen suoralle ajettiin kymmenen kasettikuormallista hiekkaa, vähän yli viisisataatuhatta kiloa. Tällä viikolla rataa on joka päivä kasteltu ja suolattu. Rata näyttää erittäin hyvältä ja nopealta”, hän kertoo.

Amanda Hänninen ohjasti Oo Sole Mio -ponin voittoon viime kesänä Lappeenrannan Cityraveissa. Kuva: Maisa Hyttinen

Viime vuonna Lappeenrannan Cityraveissa kävi yhteensä noin 22 000 ihmistä, joista noin 7000 perjantaina. Cityravit oli vuoden 2025 toiseksi suurin hevosaiheinen tapahtuma Suomessa. Tänä vuonna Kuninkuusravien ja Cityravien väliin kiilaa Helsinki International Horse Show.

Tavallisista festareista ja lähes mistä tahansa tapahtumista Cityravit eroaa siinä, että itse tapahtumaan on ilmainen pääsy. Formaatti noudattelee SaiPan jo tuttua linjaa. Niin ikään Linnoituksessa sijaitsevan SaiPan kesäravintolan Lallin tanssit ovat jo pitkään olleet ilmaisia.

Ajatus on se, että ihmiset tulevat paikalle, nauttivat tapahtumasta – ja käyttävät euroja. Myös Cityravit päättyvät kumpanakin iltana ilmaisiin tansseihin.

”Näille festareille vähävaraisemmatkin pystyvät lähtemään mukaan. Tapahtuma-alueelle ei ole mitään maksua, ja monet toiminnotkin ovat ilmaisia. Viimeksi monilla oli omia eväitä, ja jotkut lähellä asuvat varmaan kävivät välillä kotona syömässä”, Keskitalo kertoo.

Santtu Raitala (vas.) ja Giampaolo Minnucci mittelivät taitojaan aiemmin ohjastajien MM-kilpailuissa. Tuolloin Minnucci oli parempi. Maanantaina Raitala saa revanssin kotimaan kamaralla. Kuva: Toni Sarkama

Lappeenrannan ravijuhlat jatkuvat maanantaina, kun Lappeen raviradalla ajetaan totoravien yhteydessä mielenkiintoinen Suomen ja Italian välinen ohjastajakilpailu, Gran Premio di Lappee.

Kilpailussa Suomen Santtu Raitala ja Ari Moilanen mittelevät paremmuudesta italialaisia Giampaolo Minnuccia ja Antonio Di Nardoa vastaan.

Kilpailun formaatti on kiinnostava. Ohjastajat keräävät pisteitä kolmesta osalähdöstä, joiden jälkeen ajetaan finaali. Tähän finaaliin on valittu neljä aivan erilaisilla voittosummilla starttaavaa hevosta. Finaalilähtö ajetaan neljän paalun tasoitusajona 2100–2160 metrin matkalla.

Ohjastajat valitsevat finaalihevosensa järjestyksessä. Ensimmäisenä valitsee ohjastaja, joka on kerännyt osalähdöistä eniten pisteitä. Finaalin voittava ohjastaja voittaa myös koko ohjastajakilpailun.

”Tämä on mielenkiintoinen kilpailu, joka tuo maanantain normiraveihin vähän erilaista vivahdetta”, Keskitalo kertoo innoissaan.

”Kuskit esitellään ja on vähän erilaista show’ta. Siinä on ihan omat juttunsa. Saatiin vielä tosi tasokas lähtö finaaliksi.”

Se, että Cityravit ja Gran Premio di Lappee ajetaan muutaman päivän välein, on Keskitalon mukaan osittain suunniteltua ja osittain sattumien summaa.

”Ajatus lähti siitä, kun olimme saamassa Alessandro Cocciadoron ohjastamaan juuri tälle päivälle. Mutta harmillisesti hän joutui jäämään pois sairastumisen takia. Tämä on hyvää harjoittelua ensi kesän Kuninkuusraveja varten”, Keskitalo taustoittaa.

”Nyt meillä on kolmipäiväinen tapahtuma, jossa on yksi päivä välissä. Saamme testattua kapasiteettiamme kunnolla. Tämän jälkeen kunkkarit on helpompi järjestää. Nyt ollaan kahdessa eri paikassa ja rakennetaan ravit erilaisiin, jopa eksoottisiin paikkoihin. Kunkkarit saadaan rakentaa omalle radalle”, Keskitalo huomauttaa.

Maanantain raveissa nähdään myös yleisön joukossa jotakin Suomen raveille harvinaista.

”Olemme teettäneet ohjastajien pahvipäitä, joita jaetaan ensimmäisille saapujille. Niillä saa kannustaa omia suosikkejaan, ja niihin voi mahdollisesti saada ohjastajien nimmareitakin”, Keskitalo kertoo.