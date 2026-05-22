Lappee yllättää ohjastajakilpailulla – Alessandro Gocciadoro maanantairavien tähtivieraanaLappeenrannassa nähdään kesäkuussa mielenkiintoinen maaottelu. Italian tähtikuskit kohtaavat ajajaottelussa Suomen kaksi Suomen huippuohjastajaa.
Kesäkuun 8. päivä pidettävissä Lappeenrannan iltaraveissa on kansainvälistä tunnelmaa. Ravien vetonaulana on tähtiohjastajakilpailu, jossa Italian huippuohjastajat Alessandro Gocciadoro ja Antonio Di Nardo ottavat mittaa suomalaistähdistä Santtu Raitalasta ja Ari Moilasesta.
Neljä ohjastajaa kerää pisteitä ravien aikana ajettavista osalähdöistä. Lopuksi ajetaan finaalilähtö, johon eniten pisteitä kerännyt ohjastaja saa valita hevosensa ensimmäisenä.
Finaali ajetaan virallisena totoravilähtönä, jossa neljä huippuohjastajaa kohtaavat toisensa. Hevoset lähtevät neljältä eri paalulta, ja lähtö on osa ravipäivän virallista kilpailuohjelmaa.
Lappeenrannan Ravirata Oy:n toimitusjohtaja Teemu Keskitalo kertoo raviradan tiedotteessa, että ajatus kansainvälisestä ohjastajakilpailusta on syntynyt useamman sattuman ja idean kautta.
“On todella hienoa saada italialaiset huippuohjastajat meille vieraaksi ja järjestää samalla tällainen poikkeuksellinen kuskikilpailu. Koko ajatus lähti alun perin siitä, kun kuulin jokin vuosi sitten voittajahaastattelussa maininnan, että Alessandron lempisarja on Sorjonen. Sarja on kuvattu Lappeenrannassa, joten halusin tarjota hänelle elämyksen ja mahdollisuuden päästä katsomaan kuvauspaikkoja. Idea itse kilpailuun puolestaan lähti Italiassa järjestettävästä vastaavanlaisesta kilpailusta, jossa myös Santtu Raitala ohjasti viime vuonna”, Keskitalo kertoo.
Kesäkuun alku on Lappeenrannassa hienoa aikaa raviurheilun ystäville. Perjantaina ja lauantaina 5.-6.6. järjestetään Hevoset Linnoituksessa & Lappeenrannan Cityravit -tapahtuma.
