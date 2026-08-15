Suomalaisratsukko oli jo perjantai-iltana mukana harjoituksissa, joissa finaaliosallistujat saivat tutustua areenaan keinovalojen loisteessa. Finaali alkaa Suomen aikaa iltakahdeksalta, mikä tekee asiat hevosen näkökulmasta hyvin erilaisiksi. Harjoitukset kilpa-areenalla ovat erittäin tärkeitä, koska kilpailuissa ei haluta mitata sitä, mikä hevosista säikkyy vähiten.

Erityisesti Henri Ruosteen tammalle Tiffanys Diamondille paikka tullee olemaan vaikea, sillä se reagoi helposti olosuhteisiin ja ilmapiiriin. Kun hevonen jännittyy, se saa kouluradalla huonompia pisteitä ja se myös tekee helpommin virheitä. Jo aiemmissa ohjelmissa Aachenissa Ruoste on keskittynyt saamaan hevosensa rennoksi, eikä hän ole juuri hakenut näyttävyyttä.

”Ratsastus on paljon hevosen kuuntelemista, sitä on tehtävä enemmän kuin pyytämistä. Ratsastajan tehtävä on kertoa hevoselle, että kaikki on hyvin. Vaikka tulisi virhe, on saatava se jatkamaan”, Ruoste kertoi MT Hevosten haastattelussa perjantaina iltasella ennen tietoa pääsystä mukaan finaaliin.

Finaaliin pääsi alkujaan 91 ratsukosta 18 parasta, mutta korkeintaan kolme yhdestä maasta. Kun Ruotsin Patrik Kittelin hevonen Touchdown joutui jäämään pois, Ruosteelle ja Tiffanys Diamondille avautui paikka finaalissa. Ruoste starttaa heti luokan ensimmäisenä.

Erityisen korkeaa sijaa Ruoste ei lähde hakemaan. Hän on kilpaillut Tiffanys Diamondilla kür-ohjelman viimeksi helmikuussa 2025 Dohassa. Vapaaohjelmaa ja sen musiikkia ei myöskään ole varta vasten tehty Tiffanys Diamondia varten.

Ruoste on taitava ratsastaja ja ahkera harjoittelija, mutta hän tapaa keskittyä hevostensa kanssa pitkään vakio-ohjelmiin. Myös vuonna 2019 hän yllätti itsensä Rossetti-hevosen kanssa nousemalla finaaliin Euroopan mestaruus -kilpailuissa.

15.8. kello 10 artikkeliin lisätty Ruosteen lähtöaika kello 20 luokan ensimmäisenä.