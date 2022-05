Ravivihje: Jättisuosikin poisjäänti muutti suunnitelmia - Toto86-pelissä on jackpot-rahaa yli 650 000 euroa Xpress-kierroksen rataparina toimii Solvalla ja Åby. Peliaika päättyy kello 21.30.

Joakim Lövgren ohjastaa ja valmentaa avauskohteen Racing Mangea, joka on vihjesysteemin toinen varma. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravivihjeet 16:41 Toni Sarkama

Yli 659 000 euron lisärahan myötä Toto86-pelin potti on jopa 1,5 miljoonaa euroa. Tämä toki lisää kierroksen kiinnostavuutta entisestään, vaikka pelillisin silmin kierros on oikein kiinnostava muutenkin.

Vihjesysteemi rakennetaan tällä kertaa kahden varman varaan. Toinen on vasta kohdelähtönsä kakkossuosikki. Avauskohde muutti luonnettaan suuren suosikin Bepi Bi:n jäätyä pois kirjoitushetkellä. Se nostaa merkittävästi Racing Mangen osakkeita, jonka lähtöpaikkakin parani kasikaistalta kahden poisjäännin myötä.

Päivän varma

Racing Mangen (T86-1) peliosuus tulee kohoamaan vielä merkittävästi kirjoitushetkestä aina peliajan päättymiseen saakka. Bepi Bi:n poisjäänti muutti sen hetkisen kakkossuosikin tehtävää kertaheitolla helpommaksi ja lisäksi myös hevosen lähtöpaikkakin parani. Jägersron tauolta paluussa hevonen ei ollut vielä herkimmillään. Viimeksi Kalmarissa ori leikitteli jo keulapaikalta maaliin saakka varmoin ottein. Lähtö on vastuksen puolesta oikein sopiva ja hevonen pystyy voittamaan lähdön monenlaisella juoksunkululla.

Päivän ideavarma

Eddy West (T86-6) on jäänyt liikaa pelisuosikki Van Gogh Z.S.:n varjoon ja kakkossuosikkina hevonen on loistava varma kierrokselle. Toissa kerralla Rommessa hevonen teki täydellä matkalla todella kovan 11,1-tuloksen. Rata oli tuona päivänä kiistatta ylinopea verrattuna normaaleihin olosuhteisiin, mutta esitys takajoukoista oli silti todella mainio. Vieläkin hienompi esitys nähtiin viimeksi Örebrossa, missä hevonen tykitti kolmannesta parista ulkoa terävällä loppuvedolla voittoon. Lähtöpaikka on mainio ja Eddy West saanee hyvän juoksun, sillä ruuna osaa kuskin halutessa lähteä myös reippaasti liikkeelle, kunhan vain askeleet sattuvat osumaan lankulle.

Päivän ideamerkki

Ninja Zon (T86-5) on jäänyt ainoastaan neljä prosenttia luotettuna turhan vähäiselle huomiolle. Helmikuussa tamma vakuutti Solvallassa voittaen keulapaikalta hienoin ottein. Toissa kerralla nelivuotias palasi tositoimiin parin kuukauden tauolta, eikä tuolloin nähty parasta Ninja Zonia. Terävämmät otteet nähtiin kuitenkin Kalmarissa, missä tamma starttasi takamatkalta vauhdilla liikkeelle hakien keulapaikan ja jatkaen lopulta johtavan kannassa. Sinne hevonen jäi rintaman taakse voimissan pussiin.

Vihjesysteemi

8 Racing Mange (10,9)

6,9 (4,5)

14,12,13,10,1 (11,6)

5,10,9,12,3,6,7,8 (1,11)

11,7,4 (1,3)

1 Eddy West (6,5)

5,6,2,1 (8,4)

2,5,3,4,9 (1,10)

4800 riviä - 144 euroa

