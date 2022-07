Ravivihje: Reima Kuislan uusi hankinta kiinnostaa pelimielessä - Toto86-kiertue jatkuu kesäradalla Kesäinen Toto86-kierros ratkaistaan tällä kertaa Lindesbergin raviradalla Fornabodassa. Peliaika päättyy kello 20.20.

Kesäkierroksella riittää tasoa. Kierros päättyy avoimen tason lämminveristen lyhyen matkan ryhmäajoon, missä ottavat yhteen Elitloppet-kävijä Snowstorm Hanover, Reima Kuislan uusi tähtihankinta Bubble Effe, Seinäjoki Race -kakkonen Esprit Sisu, Kymi GP -osallistuja Inti Boko, Petri Salmelan Makethemark ja kumppanit.

Myös tuota ennen nähdään hyvätasoista raviurheilua Fornabodassa. Pelimielessä kierros on sopivan vaikea. Vihjesysteemi rakennetaan tällä kertaa kahden varman varaan.

Päivän varmat

Hunting Widow (T86-2) on kierroksen ensimmäinen varmavalinta. Viisivuotias on kohonnut huimaan vireeseen. Gävlen startissa tamma kehitti parijonosta hyvän kirin ehtien kolmanneksi kovan Bentley Garin voittamassa lähdössä. Toissa kerralla Solvallassa hevonen taittoi matkaansa viidennessä parissa ulkona, mistä valjakko tykitti hienolla loppuvedolla ylivoimaiseen voittoon. Hieno loppuveto nähtiin hevoselta myös viimeksi Halmstadissa, missä Hunting Widow kiri todella kaukaa ehtien toiseksi.

Bugatti Miles (T86-7) kohtaa tällä kertaa todella sopivan vastuksen ja se kelpaa varmaksi suurista prosenteista huolimatta. Bergsåkerissa hevonen ehti takaa hienolla kirillä ykköseksi, kun taas Uumajan pronssidivarissa voitto irtosi johtavan rinnalta. Elitloppet-viikonlopun finaalilähtö meni pieleen lähtölaukan muodossa. Starttiväli on venynyt, mutta hevonen on ollut ennenkin valmis voittamaan koviakin tehtäviä suoraan tauolta. Suosikilla on hyvä mahdollisuus hakea keulapaikka, mistä se on liian kova lyötävä muille.

Päivän ideamerkki

Bubble Effe (T86-8) kilpailee sekavalla taululla, mutta se ei tee oikeutta hevosen luokalle eikä varsinkaan nykyvireelle. Toissa kerralla Bjerkessä viisivuotiaalla ajettiin vielä passiivisesti ja ori tuli täysissä voimissa maaliin hyvännäköisenä. Viimeksi Härmässä oli eri ääni kellossa. Viisivuotias otti lähtöön lyhyen laukan jääden kiertämään ulkoratoja, mistä valjakko eteni voimalla eteenpäin kohti keulapaikkaa. Hintalappu keulapaikalle oli kuitenkin melkoinen ensimmäisen kilometrin oltua 09,0-vauhtinen. Siihen nähden hevonen kesti kaiken todella urheasti.

Ori on esitellyt luokkaansa jo aiemmin Italian kovissa ikäluokkalähdöissä Bepi Bi:tä ja kumppaneita vastaan. Viisivuotiaalla on toki laukkariski ja ykkösrata voi aiheuttaa ongelmia, mutta vain 14 prosenttia pelattu ori on hyvä täsmävarmistus suosikille, vaikka peliosuus kasvaakin iltaa kohti.

Vihjesysteemi

3,7,10,6,12,8 (13,1)

4 Hunting Widow (3,1)

6,11,7,9 (2,8)

11,5,7,12 (13,4)

2,9,10 (5,1)

6,7,12,2,9,5,10 (8,15)

6 Bugatti Miles (5,2)

4,1 (10,2)

4032 riviä - 120,96 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä