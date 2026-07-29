Päivän ravit: Ehtiikö Imperator ykköseksi nätin reissun jälkeen? Keskiviikon Toto75 aloittaa raviviikon raskaan sarjan pelirallin. Kuninkuusravien ansiosta tällä viikolla kotimaassa ratkotaan peräti neljä seiskaviitosta. Ruotsin pääravit ajetaan idyllisessä Visbyssä.

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Imperator on yksi keskiviikon Toto75-pelin tukipilareista. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Kierroksen pelatuimmaksi hevoseksi on Kouvolassa nousemassa Vilkkeen Villi. Kuusivuotias huippulupaus kärsi Mikkelin divisioonafinaalissa epäonnesta, sillä se ei saanut kiritilaa ajoissa. Ori olikin tuntuvasti sijoitustaan parempi lähdössä.

Teemu Okkolinin valmennettava on voittanut 15 uransa 35 startista. Parannuspotentiaalia on vielä tuntuvasti, ja Kouvolassa vastus on sopiva. Ilman epäonnea Okkolin saa kaartaa Vilkkeen Villin voittajaesittelyyn.

Lämminveristen kovimman sarjan selkeä suosikki on Imperator, jonka epäonnisesta alkukesästä Hanna Lepistö kertoi MT Hevosille tiistaina. Valmentajan mukaan keskiviikkona Imperatorille on luvassa nätti reissu, sillä hevosen mieli halutaan säilyttää hyvänä.

Vastustajista ainakin Geegee Boomerang ja Let’s Get It Up ovat viime näyttöjensä perusteella nousukunnossa.

Kouvolassa näytille pääsevät myös nuoret hevoset ja ohjastajat. Aloittelevien nuorten lähdössä nähdään parikin mukavaa suomenhevoslupausta.

Juniori- ja kokelaslähdössä on radalla harvinaisen paljon kokemusta, sillä ohjastajina toimivat muun muassa Tuukka Varis, Tino Keväänranta ja Elina Leinonen.

TotoTV:n studiossa raveja kommentoivat Nelly Korpikoski ja Kari Lähdekorpi. Varikolla kommentteja kerää Joonas Kirjonen.

Ruotsin Toto86 ravataan Visbyn kesäradalla. Illan päälähtö on Gotlandslöpningen. Täyden matkan ryhmäajossa suosikkina on Jörgen Westholmin tallista ponnistava Ready Star.

Vastus on aivan hyvää sorttia, sillä samalla viivalla ovat muun muassa Global Etalon, Bengan sekä Betting Pacer.

3120 metrin tasoitusajona ajettavassa Ringmurens loppissa nähdään 60 metrin takamatkalta starttaava Immortal Doc. Se tulee saamaan varmasti kovan vastuksen 20 metriä edempää lähtevältä Olli Bokolta.