Oikeusministeriön nimissä leviävä huijaus säikäyttää ulosotolla – myös Klarna- ja DHL-valeviestejä liikkeellä Jälleen on liikkeellä useita huijaussähköposteja ja -soittoja.

Jaa Kuuntele

Huijausviestissä vedotaan ulosottoviranomaisen asiakirjoihin ja ohjataan vastaanottaja linkin kautta väärennetylle Suomi.fi-sivustolle. Kuva: Suomen Telemarkkinointiliitto ry

Uutiset | Turvallisuus Joonatan Reunanen

Huijaussähköposteja tehtaillaan taas, Suomen Telemarkkinointiliitto ry tiedottaa.

Sähköposteissa väitetään, että viesti on oikeusministeriötä ja aiheeksi on laitettu ulosottoviranomaisen asiakirjat. Sähköpostissa kerrotaan vastaanottajalla olevan lukematta jäänyt Suomi.fi-viesti, joka on saapunut 11.6.2026.

Viestissä vastaanottajaa kehotetaan lukemaan verotuspäätöksensä kirjautumalla Suomi.fi-palveluun. Sisältö jäljittelee viranomaisviestintää, mutta siinä on myös epäjohdonmukaisuus: ulosottoa koskevan lähettäjätiedon jälkeen puhutaan verotuspäätöksestä.

Huijaus paljastuu lisäksi viestin yläosan pienestä englanninkielisestä tekstistä, jossa vastaanottajaa ohjataan tarkastelemaan ja maksamaan lasku xonet.fi-sivustolla. Mobiilissa teksti näkyy suhteellisen selvästi, mutta tietokoneella se on niin pienellä, että se voi näyttää lähes viivalta.

Viranomaisen nimi tekee viestistä helposti kiireelliseltä tuntuvan, tiedotteessa sanotaan. Ulosottoon, verotukseen tai lukemattomaan viranomaisviestiin viittaava aihe voi saada vastaanottajan toimimaan ennen kuin hän ehtii tarkistaa viestin yksityiskohtia.

Viestissä näkyvään osoitteeseen ei kuitenkaan pidä luottaa sellaisenaan, sillä linkin teksti ja todellinen kohde voivat olla eri osoitteita. Suomi.fi- ja muut viralliset viestit tulee siis tarkistaa avaamalla palvelun virallinen sovellus tai kirjoittamalla palvelun osoite itse selaimeen.

Linkeillä pyritään ohjaamaan vastaanottaja pois aidosta palvelusta.

Myös Klarna-huijauksia sekä DHL:n nimissä lähetettyjä viestejä on liikkeellä, Telemarkkinointiliitto sanoo tiedotteessa.

DHL-viestissä väitetään Amazon-lähetyksen saapuvan saman päivän aikana ja vastaanottajalle tarjotaan useita toimitusvaihtoehtoja, kuten noutopaikan vaihtamista tai toimitusta naapurille. Linkeillä pyritään ohjaamaan vastaanottaja pois aidosta palvelusta.

Klarnan nimissä lähetettyjen huijausviestien sisältö vaihtelee, joten odottamaton maksua, tilausta tai kirjautumista koskeva yhteydenotto kannattaa tarkistaa suoraan Klarnan omilta sivuilta.

Ulkomailta tulevissa huijaussoitoissa viimeisimpien tiedotteiden maaluetteloihin verrattuna uusia lähtömaita ovat Intia (+91), Kiina (+86), Thaimaa (+66), Australia (+61), Meksiko (+52), Puola (+48), Portugali (+351) ja Tšekki (+420). Myös monista muista maista on tullut soittoja.

Lisäksi häiritsevät yhteydenotot ovat lisääntyneet. Ihmiset ovat ilmoittaneet verkkokasinomainonnasta, puhelimitse tehdyistä lainatarjouksista sekä puhelinmyynnistä. Puhelinmyyntiä on tullut jälleen runsaasti erityisesti 093150-alkuisista numeroista.

Epäilyttävän puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen voi tarkistaa maksutta Telemarkkinointikiellon hakupalvelussa osoitteessa www.telemarkkinointikielto.fi.