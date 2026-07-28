Derbyn karsintoihin ilmoitettiin 58 nelivuotiasta, mukana vasta kerran kilpaillut lahjakkuusArctic Fionaa lukuun ottamatta kaikki ikäluokan kärkihevoset ovat mukana ensi keskiviikkona ajettavissa karsinnoissa. Karsintoja ajetaan yhteensä kuusi. Jokaisesta erästä kaksi parasta pääsee finaaliin.
Suuren Suomalaisen Derbyn karsinnat ajetaan viikon kuluttua keskiviikkona Vermossa. Karsintoihin ilmoitettiin 58 nelivuotiasta lämminveristä.
Ilmoitetut hevoset jaetaan kuuteen karsintaan, joista kaksi parasta selvittää tiensä elokuun 15. päivä ajettavaan finaaliin. Hevosten jako karsintoihin tapahtuu erityisen pisterankingin perusteella.
Derbyn pisterankingissa pienin pistemäärä annetaan hevoselle, jolla on suurin voittosumma lisättynä kilpailuvuoden voittosummalla sekä hevoselle, jolla on paras kilometriaika vähintään 2000 metrin matkalla.
Näin saadut pisteet lasketaan yhteen ja pienimmän summan saaneelle annetaan sijaluku 1, toiselle 2 ja niin edelleen.
Nelivuotisikäluokan kärkinimistä on mukana viime vuoden Kriteriumin kärkikaksikko Ancio ja Piccolo Cocktail.
Hannu-Pekka Korven tallista on puolestaan eniten karsijoita, viiden nelivuotiaan verran.
Karsintojen erikoisuus on Marko Korven valmentama Monster Journey, joka on kilpaillut urallaan vasta kerran. Ruuna aloitti uransa pari viikkoa sitten ylivoimavoitolla Teivossa.
Ikäluokan huippunimistä ainoastaan Juho Ihamuotilan Arctic Fiona uupuu ilmoittautuneiden joukosta.
Ruotsista saapuu useampi hevonen Derbyn karsintoihin. Timo Nurmos tavoittelee kuudetta Suuren Suomalaisen Derbyn voittoa Hatrick Matchin kanssa.
Kahdesti Derbyn voittaneen Katja Melkon edustaja tämän vuoden karsinnoissa on Odin Web. Isoveli Elian Web voitti Derbyn vuonna 2016.
Uumajassa hevosia valmentavan Jonna Irrin edustajat Derbyn karsinnoissa ovat Margaritaz sekä Toughterthanothers.
Lähtöradat karsintoihin arvotaan keskiviikkona 29. heinäkuuta.
Derbyn karsintajako
Karsintaerä 1
1 Piccolo Cocktail
12 Uranus Orden
13 Rich Shade
23 Stonecapes Yoda
25 Kiikku's Gagnant
36 Margaritaz
37 Tougherthanothers
48 Bad Habits
49 Super Ale
Karsintaerä 2
2 Ancio
10 Sister Serene
14 Smoked Orange
23 Pactolus
26 Franc Arrow
35 Little Tobin
38 Artful Iceman
47 Oligarch
50 Ashley Spy
Karsintaerä 3
3 Make Cash
10 EL Narnia
15 Silver Stahl
22 Spring Ale
27 Odin Web
34 BWT Kira
39 Shackhills Giant
46 Rail Match
51 Mitch Match
58 Monster Journey
Karsintaerä 4
4 Fuego Combo
9 Like My Dream
16 Brutal Match
21 Callela Classico
28 Lil Ikigai
32 Prince Casper
39 Primary Reason
45 Space No Limit
52 Hollywood Wania
57 Twinstone Casino
Karsintaerä 5
4 Magnitude
8 Hatrick Match
17 Karsten
20 Elvis Garden
28 Sahara Criminal
32 Green's Third Try
41 Midas Match
44 Fabulous Paris
53 EL Nirvana
56 Bancarrota
Karsintaerä 6
6 Hot Package
7 Callela Capitano
18 Prasutagus Secret
19 Lafayette
30 Mudcake Comery
31 Birchwood Beast
42 Shackhills Grace
43 I'm A Millionaire
54 Astrantia
55 Orion's Star
Numero hevosen edessä on sen sijoitus derbyrankingissa.Artikkelin aiheet
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