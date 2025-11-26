Vermossa vara valita varmoista Juha Utalalla on on Vermossa kaksi hyvää T75-voittosaumaa.

Santtu Raitalan ohjastama ja Tapio Mäki-Tulokkaan valmentama Coconut Match on toinen keskiviikon T75-pelin varmoista. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravivihjeet Juha Jokinen

Keskiviikon systeemin ankkuriksi olivat ehdolla Neymar Web, Coconut Match, Soketti, Morison ja Grainfield Cannon.

Kaikki ovat hienoja hevosia ja todennäköisiä menestyjiä keskiviikkona, mutta vain Coconut Match ja Grainfield Cannon valikoituivat systeemin varmoiksi.

Rivi käynnistyy Derbyn Talvitahdit -lähdöllä, johon ilmoittautui lopulta vain kuusi hevosta. Nacho Webin poisjäännin myötä osallistujamäärä kutistui viiteen hevoseen.

Santtu Raitalan kipparoima Neymar Web on tehnyt hyvän kauden, ja sen kuuluu olla lähdön suosikki. Kasvattajakruunu-finaalissa sisärata koitui kohtaloksi ja voimat jäivät lopussa käyttämättä.

Ginza oli tammojen vastaavassa finaalissa upeasti toinen ja kulki kirikierroksen 12-vauhtia. BWT Jackpot saa helpon juoksun ja pystyy parhaimmillaan kirimään taistoon voitosta.

Coconut Match on kierroksen todennäköisin voittaja. Tapio Mäki-Tulokkaan valmennettava on noussut elämänsä kuntoon ja pystyy keskiviikkona voittamaan monenlaisilla taktiikoilla.

Santtu Raitalan ajaman Coconut Matchin selkä todennäköisesti kelpaa kaikille, ja hevonen saa tehdä keulassa oman juoksunsa. Nykyvireessä se tuskin kohtaa parempaansa.

Kolmannen kohteen suosikeilla on omat epävarmuustekijänsä, mutta ne erottuvat silti selvästi muusta porukasta.

Soketti on noussut tällä kaudella rajusti sarjoissaan mutta venyy edelleen ja pystyy voittamaan suoraan tauoltakin.

Even Ekstaasi meni Vermossa pitkästä aikaa ravia koko matkan ja voitti helposti. Ravatessaan se pystyy aina voittoon, mutta laukkariski on edelleen iso.

Comistus on aloittanut pienen tauon jälkeen mainiosti. Matka suosii ja ravivarma menijä nousee taistoon parhaista paloista.

Neljäs kohde on todellinen pelipähkinä, ja vihjeestä ei jätetä pois yhtään hevosta. Suosikin nimeäminen on hankalaa, ja kaikilla on mahdollisuus voittaa.

Maininnan ansaitsee Stonecapes Unity, jonka kunto nousee kohisten. Viimeksi nähtiin jo mainio 11-vauhtinen kirikierros.

Juha Utalan Graindfield Cannon starttaa T75-pelin päätöskohteessa. Utala on myös hyvä menestyssauma Morisonin kanssa viidennessä kohteessa. Kuva: Satu Pitkänen

Morison on upea ruuna, jonka valtakausi on käsillä. Vauhdit eivät ole enää aivan huipussaan, vaan voima ja taistelutahto pääsevät oikeuksiinsa.

Kaikkien aikojen eniten ansainnut suomenhevosruuna on jälleen vaikeasti voitettavissa. Elan ja pikkuhiljaa parantava Tuuskanen nousevat kuitenkin mukaan kuitille.

Kuudes kohde selvitetään neljällä hevosella. Kyle Web jäi Käpylä GP -kilpailussa vaille kiritilaa ja lähtee suosikeista parhaalta paikalta.

Callela Ikaros on upeassa kunnossa. Viime sijoitus ei kerro vireestä mitään, sillä voimat jäi silläkin käyttämättä. Tauolta palaava Amazing Player ja yllätystä kärkkyvä Time Match kannattaa nostaa ainakin leveimmille lapuille.

Grainfield Cannon on elämänsä kunnossa ja hyötyy suuresti keskipitkästä matkasta. Ulkopuolelta lähtee todella nopeita hevosia, joille Juha Utalan ajokki ei alussa mahda mitään.

Ylivauhdin vaara on ilmeinen, ja Grainfield Cannon pystyy hyödyntämään sen maalisuoralla. Ilman toisten apuakin ruuna pystyy voittamaan.