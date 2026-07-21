Ravustus alkaa – saaliista odotetaan tänä vuonna tavanomaista Ravustuskausi käynnistyy taas tänään heinäkuun 21. päivä kello 12 ja jatkuu lokakuun viimeiseen päivään saakka.

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Täplärapu on määritelty nykyisin haitalliseksi vieraslajiksi. Kuva: Jaana Kankaanpää

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Ravustuskaudesta 2026 ennustetaan edellisten vuosien tapaan normaalia. Rapukauden alku ei silti välttämättä anna heti hyviä saaliita.

Kalatalouden Keskusliitto kertoo tiedotteessa, että vesistöt ovat alkaneet lämmetä tänä vuonna hyvin, mutta rapusaaliiden ennustaminen on silti hankalaa, koska alueellisesti sääolosuhteet, veden lämpötila sekä rapujen liikkuminen voi vaihdella suuresti.

Mikäli vesistöt eivät ole lämmenneet rapukauden alkuun tarpeeksi, eivät ravut ole vielä liikkeellä, koska rapujen kuorenvaihto voi olla kesken ja naaraat voivat kantaa mätiä tai poikasia.

Rapujen keitossa tulee muistaa, että veden tulee kiehua koko ajan. Ravut tulee lisätä veteen yksitellen tai muutaman ravun erissä. Kuva: Jaana Kankaanpää

Matalat vedenkorkeudet saattavat haitata ravustusta joillakin alueilla, mutta täpläravun pyyntiin tällä ei ole niin suurta merkitystä, koska saaliit pyydystetään usein noin neljän metrin syvyydestä.

Suomen vuotuinen rapusaalis on viime vuosina ollut Luonnonvarakeskuksen mukaan noin 3,5 miljoonaa yksilöä, joista alle 10 prosenttia oli jokirapuja. Pääosan rapusaaliista saavat vapaa-ajan kalastajat, kaupallisen ravustuksen osuus on ollut noin neljännes.

Ravustus Ravustukseen tarvitaan aina vesialueen omistajan lupa ja 18–69-vuotiailla tulee lisäksi olla kalastonhoitomaksu maksettuna. Kalastonhoitomaksusta ovat vapautettuja myös ne, jotka ovat ehtineet täyttää 65 vuotta 31.12.2023 mennessä. Ravustukseen käytettävät merrat tulee merkitä kohoilla, jotka yltävät vähintään viisi senttimetriä veden pinnan yläpuolelle. Lisäksi merroissa tulee olla ravustajan nimi ja yhteystiedot sekä pyydysmerkki, jos vesialueen omistaja niin edellyttää. Laittomasta jokiravun pyynnistä ravustajalle voidaan määrätä maksettavaksi jokiravun suojeluarvo 50 euroa jokaista pyydettyä jokirapua kohden.

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