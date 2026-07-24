Viikonlopun ravit: Raviriemua riittää ympäri Suomen Loppuviikon aikana Suomessa ravataan Vieremällä, Turussa, Torniossa, Hankasalmella, Härmässä ja Riihimäellä. T75-kierros ajetaan Torniossa, loppuviikon suurimmat rahat taas jaetaan Vieremällä Einari Vidgrénin Muistoajossa.

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Katariina Nurmonen ja Where’s The Party suuntaavat lauantaina Tornioon. Kuva: Maisa Hyttinen / Suomen Hippos

MT Hevoset | Ravit Ville Toivonen

Perjantai 24.7.

Perjantaina ajetaan Vieremän kauden päälähtö Einari Vidgrénin Muistoajo. 15 000 euron voittopottia jahtaa kahdeksan hevosta, ja mukana on ikäluokan kärkikaksikko Ancio ja Piccolo Cocktail. Arctic Fiona heittää oman lusikkansa soppaan.

Vieremällä ajetaan myös useamman kilpailusarjan karsintoja. Lisäksi viivalla on etenkin mielenkiintoisia nuoria suomenhevosia. Varttuneemmista suomenhevosista katseita kerää Alpertto, joka osallistuu reilun viikon päästä kuninkuuskisaan.

Illan kakkosravit kisataan Turussa, missä suurimmat ykköset ovat 1600 euron potit Turun ravinaisten tammaravuri -lähdöissä.

Lämminveristen puolella suosikki on jo uransa toisessa kisassa komean ennätyksen 14,0a täydeltä matkalta ravannut Al’s Paquita. Suomenhevosten kisassa joku ottaa uransa avausvoiton, ja vahvin ehdokas voittajaksi lienee paalun Fannina.

Ruotsin perjantain T64-kierros ravataan Rommen radalla. Katja Melkolla on valmennettava mukana kaikissa kuudessa T64-kohteessa. T64-pelin avauskohteessa High on Pepper palaa starttiin kuukauden tauolta. Viime kerran vaisumpi esitys Norjassa johtui sairastumisesta.

Suomen Kriteriumiin tähtäävä suomalaisomistuksessa kilpaileva Joe’s Legacy Games starttaa neljännessä T64-kohteessa. Jorma Kontio ohjastaa tuttuun tapaan Melkon tallin lupausta.

Lauantai 25.7.

Lauantaina T75-kiertue suuntaa Tornioon. Meno on tuttuun tapaan kansainvälistä, kun Ruotsin puolelta tulee kelpo joukkue haastajia suomalaishevosille.

Päälähtö on neli- ja viisivuotiaille rajattu Midnight Race. Siinä Where’s The Party ja Overhead Panel kohtaavat kotimaisista haastajista kovat nousukkaat Millstoutin ja Supreme Tarantellan. Ruotsista haastamaan saapuvat muun muassa Robinhood C.A.

Avoimessa ryhmässä Iikka Nurmosen Kurri Jari Boko on suurin toivo Suomessa valmennetuista. Vastaansa se saa Bodenista saapuvat Henry Flyer Sisun, Swaggerin ja Last Dying Breathin.

Kesäravimeininkiä on lauantaina Hankasalmella, missä kisat alkavat kello 14. Urheilupuolella nousevat esiin Teemu Okkolinin tallin Bigwig Swamp ja Bonzai Swamp, jotka ovat selvästi viime aikojen lähtöjään sopivammissa tehtävissä.

Bollnäsin ravirata järjestää lauantain T85-kierroksen. Lämminveristen kultadivisioonassa Timo Nurmoksen Mellby Knekt tavoittelee toista voittoaan.

Sunnuntai 26.7.

Sunnuntai alkaa Powerparkin radalla Härmässä kello 14. Ravien seuratuin hevonen lienee kivikovissa kisoissa hienosti venynyt Häijymies, joka on nyt rahasarjassa hivenen helpomman tehtävän edessä. Helpolla voitto ei nytkään tule 60 metrin takamatkalta, kun joka paalulta lähtee hyviä hevosia.

Riihimäellä jatketaan kello 16. T4-pelin avainhevosia on avauskohteen Time For Me To Fly, joka pyrkii pakoon Callela Ikarokselta ja kumppaneilta.

Lindesberg tarjoilee sunnuntain T75-ravit Ruotsissa. Robert Berghillä työskentelevä suomalaistaustainen Aleksi Flink ohjastaa Berghin valmentamaa Strawberry Googoota pelin kuudennessa kohteessa. Kaksikolla on hyvältä lähtöpaikalta menestysmahdollisuus.