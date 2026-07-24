Yksi Suomen suurimmista konepajoista pohtii jakautumistaValmet selvittää mahdollisuutta jakautua kahdeksi pörssiyhtiöksi.
Valmet on aloittanut strategisen arvioinnin, jossa se selvittää mahdollisuutta jakaa kaksi ydinliiketoimintaansa erillisiksi pörssiyhtiöiksi, yhtiö kertoo pörssitiedotteessaan.
Liiketoiminnat ovat biomateriaaliratkaisut ja -palvelut sekä prosessitehokkuusratkaisut.
Arvioinnissa keskitytään selvittämään, loisiko ydinliiketoimintojen eriyttäminen ja toimiminen erillisinä listayhtiöinä Nasdaq Helsingissä lisäarvoa osakkeenomistajille.
Biomateriaaliratkaisut ja -palvelut -liiketoiminta keskittyy sellu-, kartonki-, paperi-, pehmopaperi- ja energia-aloihin. Liiketoiminnassa on suuri asennettu laitekanta ja vahva markkina-asema, minkä ansiosta se saa jatkuvaa palveluliikevaihtoa.
Prosessitehokkuusratkaisut-liiketoiminta puolestaan palvelee useita eri teollisuudenaloja.
Valmetin hallituksen mukaan mahdollinen eriyttäminen voisi selkeyttää liiketoimintojen johtamista, parantaa ketteryyttä, tehostaa pääoman kohdentamista ja helpottaa rahoituksen saatavuutta.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat