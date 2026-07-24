Yksi Suomen suurimmista konepajoista pohtii jakautumista Valmet selvittää mahdollisuutta jakautua kahdeksi pörssiyhtiöksi.

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Kuvassa Valmetin koelaitos Jyväskylässä. Kuva: Valmet Oyj

Metsä | Metsäteollisuus Jussi Vehkala

Valmet on aloittanut strategisen arvioinnin, jossa se selvittää mahdollisuutta jakaa kaksi ydinliiketoimintaansa erillisiksi pörssiyhtiöiksi, yhtiö kertoo pörssitiedotteessaan.

Liiketoiminnat ovat biomateriaaliratkaisut ja -palvelut sekä prosessitehokkuusratkaisut.

Arvioinnissa keskitytään selvittämään, loisiko ydinliiketoimintojen eriyttäminen ja toimiminen erillisinä listayhtiöinä Nasdaq Helsingissä lisäarvoa osakkeenomistajille.

Biomateriaaliratkaisut ja -palvelut -liiketoiminta keskittyy sellu-, kartonki-, paperi-, pehmopaperi- ja energia-aloihin. Liiketoiminnassa on suuri asennettu laitekanta ja vahva markkina-asema, minkä ansiosta se saa jatkuvaa palveluliikevaihtoa.

Prosessitehokkuusratkaisut-liiketoiminta puolestaan palvelee useita eri teollisuudenaloja.

Valmetin hallituksen mukaan mahdollinen eriyttäminen voisi selkeyttää liiketoimintojen johtamista, parantaa ketteryyttä, tehostaa pääoman kohdentamista ja helpottaa rahoituksen saatavuutta.