Päivän ravit: Lappeessa erikoinen ravi-iltaLappeenrannan ravit alkavat torstaina jo kello 16, ja muutenkin ohjelmassa on erikoisuuksia.
Ravi-illansuuta värittää Lappee Grand Slam, jossa samat hevoset juoksevat illan aikana sekä montéssa että kärrylähdössä. Kokonaiskisa ratkeaa kahden lähdön yhteisajan perusteella.
Kisan ansioituneimmat hevoset ovat Com Milton, In Love Mearas ja Oskar Run, mutta erikoiskilpailussa monella on mahdollisuutensa. Tuoreita monté-näyttöjä on Winter Oakilla, joka viikonloppuna veti SM-finaalia loppusuoralle asti.
Lappeen ohjelmassa ovat myös perinteiset 3100 metrin tasoitusajoina kisattavat Veeruska-ajot. Suomenhevosten kisassa seurataan ravikuningatar Saaga S:n ainoaksi varsaksi jäänyttä Silvia S:ää sekä nelivuotiaana jo tähtijuoksijaksi ehtinyttä Alexander Evoa.
Illan muissa lähdöissä huomio keskittyy muun muassa Tearsforfearsiin, joka on yleensä joko voittanut tai laukannut sekä alkuvuodesta viiden voiton putken ottaneeseen Coreaan.
Ravit alkavat normaalia aikaisemmin, koska kisojen jälkeen raviväki suuntaa neljän tunnin raviristeilylle Saimaalle.
Torstain Ruotsin T64-peli järjestetään Bergsåkerissa. Nuorten lämminveristen suurkilpailut ovat houkutelleet mukaan kovia nimiä.
Nelivuotiaiden Norrlands Grand Prix -lähdössä Daniel Wäjerstenin viime vuoden kriteriumsankari Omega River starttaa toisen kerran tällä kaudella.
Kolmivuotiaiden lähdössä Wäjerstenilla on mukana peräti neljä valmennettavaa.
Illalla ravataan myös Bodenissa. Breddloppet-statuksella ajettavissa kisoissa on mukana tuttuun tapaan paljon suomalaisvaljakoita.Artikkelin aiheet
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