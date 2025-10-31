Viikonlopun ravit: Turussa ikäluokkahevosten rynnäkkö – Santtu Raitalan MM-urakka alkaa maailman toisella puolella Kotimaisen raviviikon huipennus on Turussa Metsämäen kaviouralla, missä nähdään tukku ikäluokkalähtöjä sekä Voimaeläincupin finaalit.

Piia Riihuhdan hoitama Ancio palaa tositoimiin ensimmäistä kertaa Kriterium-voittonsa jälkeen. Viikon pääpeliin ei varsatähden lähtöä ole kelpuutettu. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Perjantai 31. lokakuuta

Perjantain ravit ajetaan Joensuussa, missä illan kisat käsittävät kaikkiaan kymmenen totolähtöä. Illan pääpeli Toto5 alkaa ravien neljännestä lähdöstä.

Pelikansaa totoviitosessa puhuttelevat ainakin Go To Gate, Mr Knowitall, Virran Välke, Negroamaro sekä Ukko-Pekka.

Joensuun ravit alkavat kello 18.00. T5-pelit on jätettävä sisään kello 19.10. mennessä.

Ruotsissa ohjelmassa on Toto64-peli, joka ravataan Kalmarissa ja Gävlessä. Päätöskohteessa Oscar Ginmanin ohjastama Maroon Day palaa radoille yli viiden kuukauden tauon jälkeen, ja yrittää menestyä kuudenkympin pakilta.

Peliaika päättyy 21.30.

Suomalaista mielenkiintoa on jo Ruotsin perjantain lounasraveissa, jotka ajetaan Bodenissa Suomen aikaa kello 13.20 alkaen. Suomesta on tuttuun tapaan paljon hevosia Bodenissa, muun muassa neljä Antti Ojanperän valmennettavaa.

Lauantai 1. marraskuuta

Turussa nähdään kaikkiaan kahdeksan Kasvattajakruunujen välierää. Lisäksi ohjelmassa ovat sekä lämminveristen että kylmäveristen Voimaeläincupin finaalit.

Ravikansa saa nauttia ikäluokkahevosten suorituksista. Viivalla ovat esimerkiksi Fuego Combo, Ancio, Magnitude ja Arctic Emerald. Lämminveristen avoimessa ryhmässä In Love Mearas tulee olemaan pelikansan tukipilari.

Turun ravit alkavat poikkeuksellisesti kello 16.00. Toto75-pelit täytyy jättää sisään viimeistään kello 17.30.

TotoTv-studiolähetys kello 16.00 – 20.00. Lähetyksen juontaa Marinka Salminen ja asiantuntijana on Marko Lähteenmäki. Tallikommenteista vastaa Joonas Kirjonen.

Turun 75 menee päällekkäin Rommen Toto85-pelin kanssa. Ruotsin pääpeli alkaa ravien kolmannesta lähdöstä kello 17.10. Lauantaina nähdään, mihin tasolle 85-pelin vaihto asettuu ilman jackpotia.

Sunnuntai 2. marraskuuta

Sunnuntaina ravataan Ylivieskassa kymmenen lähdön päiväravit. Sunnuntain pääpelin virkaa toimittaa Toto5, joka starttaa neljännestä lähdöstä. Pelin avainhevosia ovat Fine Way, Pappappero sekä Sale.

Ylivieskan ravit alkavat kello 12.00. Toto5-peli käynnistyy kello 13.10.

Ruotsissa pelataan myös sunnuntaina Toto85-peliä. Moni yrittää selvitä avauskohteesta yhdellä merkillä, sillä kohteen suursuosikki on UET Grand Prixin sankari Dream Mine, jota valmentaja Jörgen Westholm ajaa tällä kertaa itse.

Peliaika päättyy kello 16.10.

Sunnuntain vastaisena yönä Santtu Raitala aloittaa urakkansa raviohjastajien MM-kisoissa. Uudessa-Seelannissa ajettava kisa käsittää kaikkiaan 20 osalähtöä, jotka ajetaan kuusissa eri raveissa.

Sunnuntaina ravit ajetaan Kaikouran radalla. Ravit alkavat kello 1.00 aamuyöstä Suomen aikaa. MM-osalähtöjä ajetaan sunnuntaina kolme.

Kaikourassa ajetaan myös maanantaina. Ravien alkamisaika on niin ikään 1.00. Maanantain kisojen ohjelmassa on kaksi MM-osalähtöä.

MT Hevoset seuraa kilpailujen etenemistä paikan päältä.