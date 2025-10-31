Viikonlopun ravit: Turussa ikäluokkahevosten rynnäkkö – Santtu Raitalan MM-urakka alkaa maailman toisella puolellaKotimaisen raviviikon huipennus on Turussa Metsämäen kaviouralla, missä nähdään tukku ikäluokkalähtöjä sekä Voimaeläincupin finaalit.
Perjantai 31. lokakuuta
Perjantain ravit ajetaan Joensuussa, missä illan kisat käsittävät kaikkiaan kymmenen totolähtöä. Illan pääpeli Toto5 alkaa ravien neljännestä lähdöstä.
Pelikansaa totoviitosessa puhuttelevat ainakin Go To Gate, Mr Knowitall, Virran Välke, Negroamaro sekä Ukko-Pekka.
Joensuun ravit alkavat kello 18.00. T5-pelit on jätettävä sisään kello 19.10. mennessä.
Ruotsissa ohjelmassa on Toto64-peli, joka ravataan Kalmarissa ja Gävlessä. Päätöskohteessa Oscar Ginmanin ohjastama Maroon Day palaa radoille yli viiden kuukauden tauon jälkeen, ja yrittää menestyä kuudenkympin pakilta.
Peliaika päättyy 21.30.
Suomalaista mielenkiintoa on jo Ruotsin perjantain lounasraveissa, jotka ajetaan Bodenissa Suomen aikaa kello 13.20 alkaen. Suomesta on tuttuun tapaan paljon hevosia Bodenissa, muun muassa neljä Antti Ojanperän valmennettavaa.
Lauantai 1. marraskuuta
Turussa nähdään kaikkiaan kahdeksan Kasvattajakruunujen välierää. Lisäksi ohjelmassa ovat sekä lämminveristen että kylmäveristen Voimaeläincupin finaalit.
Ravikansa saa nauttia ikäluokkahevosten suorituksista. Viivalla ovat esimerkiksi Fuego Combo, Ancio, Magnitude ja Arctic Emerald. Lämminveristen avoimessa ryhmässä In Love Mearas tulee olemaan pelikansan tukipilari.
Turun ravit alkavat poikkeuksellisesti kello 16.00. Toto75-pelit täytyy jättää sisään viimeistään kello 17.30.
TotoTv-studiolähetys kello 16.00 – 20.00. Lähetyksen juontaa Marinka Salminen ja asiantuntijana on Marko Lähteenmäki. Tallikommenteista vastaa Joonas Kirjonen.
Turun 75 menee päällekkäin Rommen Toto85-pelin kanssa. Ruotsin pääpeli alkaa ravien kolmannesta lähdöstä kello 17.10. Lauantaina nähdään, mihin tasolle 85-pelin vaihto asettuu ilman jackpotia.
Sunnuntai 2. marraskuuta
Sunnuntaina ravataan Ylivieskassa kymmenen lähdön päiväravit. Sunnuntain pääpelin virkaa toimittaa Toto5, joka starttaa neljännestä lähdöstä. Pelin avainhevosia ovat Fine Way, Pappappero sekä Sale.
Ylivieskan ravit alkavat kello 12.00. Toto5-peli käynnistyy kello 13.10.
Ruotsissa pelataan myös sunnuntaina Toto85-peliä. Moni yrittää selvitä avauskohteesta yhdellä merkillä, sillä kohteen suursuosikki on UET Grand Prixin sankari Dream Mine, jota valmentaja Jörgen Westholm ajaa tällä kertaa itse.
Peliaika päättyy kello 16.10.
Sunnuntain vastaisena yönä Santtu Raitala aloittaa urakkansa raviohjastajien MM-kisoissa. Uudessa-Seelannissa ajettava kisa käsittää kaikkiaan 20 osalähtöä, jotka ajetaan kuusissa eri raveissa.
Sunnuntaina ravit ajetaan Kaikouran radalla. Ravit alkavat kello 1.00 aamuyöstä Suomen aikaa. MM-osalähtöjä ajetaan sunnuntaina kolme.
Kaikourassa ajetaan myös maanantaina. Ravien alkamisaika on niin ikään 1.00. Maanantain kisojen ohjelmassa on kaksi MM-osalähtöä.
