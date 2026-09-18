Perjantai 18. syyskuuta

Viikonloppu käynnistyy Seinäjoelta. Yhdeksän ravilähtöä käsittävien iltaravien ykkössarjoissa nähdään mielenkiintoisia matseja.

Kovan kauden suorittanut Häijymies kuuluu kylmäveristen tasoitusajon avainhevosiin. Kuusivuotias voimanpesä tekee jatkuvasti hyviä juoksuja, eikä moiti juoksupaikkaansa. Neljänkympin pakilta Heikki Hoffrenin suojatti ei todennäköisesti tule taaskaan näkemään sisärataa.

Muita vakavimpia voitontavoittelijoita ovat Vapassi, Välkker ja Rallan Ruhtinas, joka on Vermon voittonsa perusteella mahtavassa iskussa.

Lämminveristen kovimmassa sarjassa yhteen iskevät Informed Am, Miking ja Xet Diablo, jolle soisi jo viimein onnistumisen. Esitys Suurmestaruuden karsinnassa ei jättänyt kysymysmerkkejä ruunan iskukyvystä, vaikka se ei aivan kärkikolmikkoon yltänytkään.

Syksyllä Ruotsissa ajetaan paljon varsalähtöjä, ja niinpä Rommenkin iltaravien kovarahaisimmat lähdöt ovat kolmivuotiaiden rahasarja sekä kaksivuotiaiden Breeders’ Crown -lähtö. Katja Melkolla on kummassakin lähdössä mukana varsoja.

Rommen avoimessa lähdössä on mukana ainoastaan viisi osallistujaa. Mutta mukana ovat Vincennesin Talvimeetingiin tähtäävät Bullet the Bluesky ja Phantom Express.

Lauantai 19. syyskuuta

Perinteiset Villinmiehen Tammakilvan loppukilpailut ovat lauantain suola. Ensimmäisen kerran kilpailut ajettiin vuonna 1981. Viime vuonna viisivuotiaiden tammojen voittaja oli Henkinen. Nelivuotiaiden lämminveristen paras oli Mint Match.

Lämminveriset kisaavat tänä vuonna 40 000 euron ykköspalkinnosta. Eturivin kolmelta sisimmältä radalta starttaavat Sister Serene, Rich Shade ja Lykke Li Hoss ovat vakavimmat voiton tavoittelijat.

Rich Shaden osaomistaja ja ohjastaja Mika Forss on viikonloppuna MT Hevosten haastattelussa.

Suomenhevosten ykkönen palkitaan 22 000 eurolla. Itseoikeutettu suosikki kisassa on Ceepra, joka voitti karsintalähtönsä äärimmäisen helposti. Antti Tupamäen valmennettavan ykköshaastaja on Sami Ikosen treenaama Viksun Cikka.

Suomenhevosten Villinmiehen Tammakilpailun yhteistyökumppani on MT Hevoset.

Ruotsissa ajetaan Toto85-ravit Färjestadissa. Kylmäveriset pääsevät kahdeksannessa lähdössä irti. Unionkampenin suosikkipari on Grisle Tore G.L. ja Tangen Bork.

Belgian Monsissa ravataan lauantaina Grand Prix De Wallonie. Voittaja kuittaa kisan voitosta 72 000 euroa. Lisäksi jaossa ovat viimeiset paikat UET Elite Circuitin finaaliin.

Viime vuoden UET Elite Circuitin voittaja Inexess Bleun pitää sijoittua Monsissa kahden parhaan joukkoon, jotta paikka suurkilpailuun aukeaa. Viivalla ovat muun muassa myös Go On Boy sekä viimeksi keväällä startannut Frank Gio.

Toni Ripatti kantaa Wienissä Suomen värejä. Kuva: Elina Paavola

Sunnuntai 20. syyskuuta

Sunnuntaina ravataan Rovaniemellä. MT Hevosissa on sunnuntaina pohjoisen ravien voittajahaastattelijana toimivan Leevi Nivan haastattelu.

Wienissä kilpaillaan sunnuntaina amatööriohjastajien EM-kisat. Suomesta kilpailuun osallistuu Toni Ripatti, joka on EM-kisojen ensikertalainen.

Krieaun radalla ajetaan kaikkiaan neljä osalähtöä. Osallistujia on 13 maasta.

Sunnuntain Ruotsin GS75-pelin kohteina ovat laukkalähdöt. Bro Parkin radalla on ohjelmassa useita hyväpalkintoisia lähtöjä. Päivän ykköslähtö on 500 000 kruunun ykköspalkinnolla oleva Stockholm Cup.