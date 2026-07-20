Päivän ravit: Ylivieskassa mielenkiintoisia nousukkaitaSt Michel -viikonlopun jälkeinen elämä käynnistyy Ylivieskan maanantairaveilla.
Ylivieskan suurimmat rahat jaetaan lämminveristen tammasarjassa, jonka voittaja tienaa 4000 euroa. Kisan seuratuin on kolmivuotias E.V. Emma, joka on menestystamma Grande Diva Sisun esikoinen. E.V. Emma on aloittanut uransa mallikkaasti voitolla ja kolmossijalla.
Obsessive Passion on mennyt pienemmissä ympyröissä mukavasti ja heittää haasteen.
Euronelkku-kohteissa seurataan tarkimmin kyvykästä Tulilatvaa, joka on päätöskohteen perushevonen. Mauri Korkiavuoren tamma on kilpaillut tätä kovemmissa kisoissa ja on tasonsa säilyttäessään tässä kärkihevosia.
Ruotsin maanantain pääravit ajetaan Vaggerydissä. Urheilullisesti mielenkiintoisemmat ravit kuitenkin on Dannerossa, kun kolmivuotiaat kylmäveriset karsivat finaalipaikoista sekä Kriteriumiin että Tammakriteriumiin.
Öystein Tjomslandilla on mukana peräti 11 valmennettavaa karsinnoissa. Yksi näistä on suomalaisomistuksessa oleva Holger W., joka on mukana toisessa Kriteriumin karsinnassa. Tom Erik Solberg vastaa ohjastuksesta. Neljä parasta selvittää tiensä Kriteriumiin.
Tammakriteriumiin ajetaan ainoastaan kaksi karsintaa.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat