Ruotsin Toto75-karonkka: Norjassa juhlittiin johtavan rinnalta Ruotsin Toto75-peli ratkaistiin tällä viikolla poikkeuksellisesti Norjan puolella, kun maan päärata Bjerke isännöi kierrosta.

1. Thai Brooklyn

Takarivin lähtöpaikka koitui ainoastaan hidasteeksi Thai Brooklynille. Nicklas Korfitsen lennätti kolmannen radan kautta suojattinsa johtavan rinnalle, mistä valjakko piti tempon reippaana. Loppukaarteessa tamma nitisti otteen keulahevosesta ja pakeni lopulta omille teilleen. Gabi Kyvsgård oli maalissa toinen. Bo Westergaard valmentaa nelivuotiasta tammaa, jonka omistaa Nordic Horse Farm AB.

2. Imperatur Am

Toinen vakuuttava voittaja johtavan rinnalta oli nelivuotias sukuori Imperatur Am, joka arvottiin ikävälle kasiradalle. Sieltä Magnus Teien Gundersen otti alun tarkkaillen, mutta juuttui kuitenkin toiselle radalle ilman vetoapua. Keulassa juoksi pelisuosikki Feel The Benefit. Loppusuoralla nähtiin hieno kamppailu lähdön voitosta, jonka käänsi edukseen ulkopuolella juossut Imperatur Am. Geir Vegard Gundersen valmentaa hevosta, jonka omistaja on Stall Courant AB.

3. Souvenir d'Inverne

Kolmaskin voittaja nähtiin johtavan rinnalta. Mailin matkalla kolmosradalta startannut ruuna juuttui johtavan rinnalle, mistä Janne Svartin valmentama ruuna taisteli sitkeästi runtaten ohi keulassa juosseesta Zenatosta. Jane Hall kiri lopussa toiseksi. King of Greenwood oli maalissa kolmas. Björn Goop ohjasti ruunaa, jonka omistavat Tomsam AB ja Centrum Byggnads i Väst AB.