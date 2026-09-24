Harri Koivunen on Turun torstaisten iltaravien avainvalmentaja. Olli Koivunen on puolestaan paljon vartijana ohjastuspuolella. Aivan mahdotonta ei ole, että isä ja poika putsaavat pöydän Turun illassa.

Harri Koivusen tallista kilpailee Metsämäessä kaikkiaan kahdeksan hevosta. Tallilla on kunnollinen voittosauma illan jokaisessa Toto5-kohteessa.

Ensimmäisen kohteen suosikki on lahjakas kolmivuotias Headhunter Sala, jolla tosin on rasitteenaan eturivin uloimmainen lähtöpaikka. Maharajahin poika ei ehtinyt kuumimpaan ikäluokkarumbaan, mutta tästä hevosesta tullaan kuulemaan vielä.

Royal Lucalla on toisessa kohteessa hyvä paikka. Pikkutauolta palaava ruuna on jäänyt tämän vuoden starteissaan vain kerran toton ulkopuolelle. Jos hevonen ei ole aivan parhaimmillaan, kovimman vastuksen voisi tarjota True Colors, jota ohjastaa tuore ravinaisten Suomen mestari Elina Leinonen.

Kolmannen kohteen Birchwood Beach on ollut voitokas viime starteissaan. Tosin Derbyn karsinnassa ruuna haksahti laukalle. Olli Koivunen ei takarivistä pääse todennäköisesti toteuttamaan keulataktiikkaa, mutta ruuna on varmasti altis muillekin vaihtoehdoille.

Neljännessä kohteessa on monia voittajakandidaatteja. Koivusen tallin syömähammas on Al’s Paquita, jolle ei totosijoja tulvivalla urallaan ole vielä huonoa starttia osunut. Kolmivuotias tamma ei ole vielä kovin kokenut kilpailija, mutta meno maittaa hienosti.

Kahdeksannessa lähdössä Harri Koivusen tallin voittajaehdokas on Hit Or Miss. Ruotsista kesällä saapunut nelivuotias ruuna on ollut mainio Suomen kisoissaan, ja kasirata ei ole tälle menijälle mikään este – ainoastaan hidaste.

Turussa iltaan mahtuu myös Lännen ratojen juniori- ja kokelasliiga, jossa yhdeksän nuorta ohjastajaa mittaavat taitojaan.

Boden on pohjoisen Suomen raviväelle varsinainen Eldorado, jonne kerääntyy Suomen puoleltakin paljon hevosia torstairaveihin. Ohjastajista urakoi Mika Forss, jolla on Bodenin illassa seitsemän ajotehtävää.