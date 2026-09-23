Kouvolan, Lappeenrannan ja Mikkelin raviradat aikovat olla tiennäyttäjiä suomalaisten raviratojen välisessä yhteistyössä. Kaakkois-Suomessa sijaitsevat radat ovat jo jonkin aikaa neuvotelleet yhteistyön syventämisestä.

Nyt suunnitelmat ovat ottaneet konkreettisen askeleen eteenpäin. Mikkelin ravirata informoi osakkaitaan Kaakon ravit -nimellä kulkevasta hankkeesta tiistaina pidetyssä sääntömääräisessä syyskokouksessaan.

Syyskokoustiedotteen mukaan kolme rataa ovat tilanneet Administer oy:lta suunnitelman uuden raviratayhtiön muodostamisesta.

Kymi GP on Kouvolan raviradan vuoden tärkein ravitapahtuma. Kuva: Maisa Hyttinen/Suomen Hippos

Mikkelin raviradan hallituksen puheenjohtaja Maria Närhinen avaa asian taustoja MT Hevosille. Närhisen mukaan uuden yhtiön on määrä ottaa iso vastuu ratojen toiminnasta.

”Uusi raviratayhtiö vastaisi ravien järjestämisestä kaikilla kolmella radalla, mutta järjestely ei vaikuttaisi esimerkiksi raviratakiinteistöjen omistuksiin”, Närhinen aloittaa.

Aikataulu on suhteellisen tiukka. Närhinen toivoo uuden raviratayhtiön olevan toiminnassa vuoden 2028 kilpailupäivistä ja rahoituksesta päätettäessä.

”Administer oy toimittaa meille valmiin suunnitelman ja asiakirjat uuden yhtiön perustamisesta, minkä jälkeen jokaisen radan on omissa instansseissaan tehtävä viralliset päätökset mukaan lähtemisestä. Toivottavasti asiat rullaavat byrokratiankin puolesta jouhevasti”, Maria Närhinen toivoo.

Kolmen radan raveja pyörittävä yhtiö olisi ensimmäinen laatuaan Suomessa. Turun, Teivon ja Forssan raviradat omistavat yhdessä Kavionjälki oy:n, joka kuitenkin on ensisijaisesti myynti- ja markkinointiyhtiö.

Kaakossa yhteistyön on määrä mennä selvästi pidemmälle. Maria Närhisen mukaan raviratojen on pakko reagoida muuttuvaan toimintaympäristöön.

Yksi tärkeimmistä asioista on kilpailumahdollisuuksien turvaaminen Kaakkois-Suomessa.

”Meidän on pystyttävä turvaamaan kaakkoissuomalaisten ammattilaisten ja harrastajien säännölliset kilpailumahdollisuudet vuoden ympäri. Kun meillä on kolmen radan kilpailupäivistä vastaava yhtiö, pystytään kilpailukalenteri laatimaan toivottavasti tasapainoisemmin kuin nyt.”

Maria Närhinen (oik.) onnittelemassa voittajaa toissa vuoden St Michel -viikonloppuna. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Maria Närhinen ei ota vielä tässä vaiheessa kantaa mahdollisiin henkilöstöjärjestelyihin. Hän painottaa radoilla olevan jo nyt yhteistyötä henkilöstöpuolella.

”Kahdella radoista on jo nyt sama toimistosihteeri, ja sarjojen laadinnassakin on yhteistyötä.”

Tällä hetkellä kaikilla kolmella raviradalla on täysipäiväiset vetäjät. Mikkelin raviradan toimitusjohtaja Kari Tiainen kuitenkin on jäämässä eläkkeelle ensi keväänä.

Uuden johtajan rekrytointia ei ole vielä aloitettu. Maria Närhisen mukaan Mikkelin rata aikoo hakea Kuninkuusraveja tulevan syksyn hakukierroksella.

”Jos meille myönnetään Kuninkuusravit, vaikuttaa se omalta osaltaan meidänkin henkilöstötarpeisiimme. Odotamme valtuuskunnan päätöksiä tulevista kuninkuusravijärjestäjistä.”

Mikkelin raviradan syyskokouksessa äänestettiin läpi myös uusi yhtiöjärjestys. Tiistainen syyskokous jäi raviradan historian viimeiseksi. Vastaisuudessa raviradan osakkeenomistajat kokoontuvat vain keväisin varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Maria Närhisen oli aiempien tietojen mukaan tarkoitus luovuttaa puheenjohtajuus syyskokouksen yhteydessä Rauno Ylöselle. Kohta kolme vuotta raviradan hallitusta vetänyt Närhinen kuitenkin jatkaa toimessaan ainakin ensi kevääseen saakka.

”Tämä oli yleinen tahtotila. Katsotaan mitä päätöksiä omistajatahot tekevät ensi keväänä”, Maria Närhinen päättää.