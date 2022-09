Ravivihje: Ruotsin Toto86-kierroksella selväpiirteistä Xpress-mallin Toto86-ilta ravataan tuttuun tapaan kahdella paikkakunnalla. Peliaika päättyy kello 21.30.

Jaa

Rataparina toimii tällä viikolla maan päärata Solvalla ja Åby. Kierros on tällä kertaa todella selväpiirteisen oloinen, eikä Toto86-rivi maksa välttämättä miljoonaa. Pitkälti tuo asia ratkeaa kahden ensimmäisen kohteen aikana, sillä niissä starttaavat kierroksen pelipankit Laradja Vrijthout ja John King Boko. Molemmat ovat hyvin lähellä voittoa ja ne kelpaavat vihjesysteemissäkin varmoiksi.

Päivän varmat

Laradja Vrjithout (T86-1) on ansaitusti jättisuosikki, sillä sitä suosii oikeastaan kaikki. Ruuna voitti lähtörata-arvonnan saatuaan ykkösradan, mistä sillä on hyvä mahdollisuus johtaa lähtöä startista maaliin, sillä se on todella nopea avaaja. Myös juostava 1640 metriä sopii hevoselle loistavasti. Viimeksi Halmstadissa hevonen piti keulapaikalta pintansa. Lopussa muut hieman saavuttivat, mutta pitää ottaa huomioon, että Conrad Lugauerin suojatti palasi tuohon starttiin kahden kuukauden mittaiselta tauolta. Tällä kertaa nähtäneen parempaa seitsemänvuotiasta.

John King Boko (T86-3) on myös esiintynyt edukseen ja varsinkin viimekertaisen esityksen jälkeen ruuna kelpaa varmaksi saakka suurista prosenteista huolimatta. Kuusivuotias ruuna on juossut kolme kertaa Timo Nurmoksen valmennuksesta.

Eskilstunassa hevonen teki parijonosta asiallisen esityksen ollen maalissa neljäs. Toissa kerralla ruuna kiersi johtavan rinnalle, mistä se tsemppasi toiseksi. Viimeksi nähtiin todella hieno esitys Örebrossa, kun ruuna teki vahvan kirin ulkoratoja pitkin voittaen komealla 13,0-tuloksella. Kuusivuotias starttaa ensimmäistä kertaa volttilähdössä, mutta tuskin homma siihen kaatuu.

Päivän potinräjäyttäjät

Smajlis (T86-3) on jäänyt tasaisessa lähdössä liian unohdetuksi. Axevallassa ruuna voitti kierrettyään matkalla eteenpäin ja edettyään keulapaikalle viimeisellä takasuoralla. Siitä ruuna veti perille saakka. Sen jälkeen juoksu meni turhan haastavaksi Axevallan V75-lähdössä. Viimeksi Lindesbergissä hevonen oli nakertamassa otetta keulahevosesta, kunnes laukkasi kesken kamppailun päätöspuolikkaan alkaessa. Ruuna saa tällä kertaa peräänsä taas jenkkikärrytkin. Huippupaikalta hevonen on jäänyt turhan unohdetuksi peleissä neljällä prosentilla.

Vihjesysteemi

1 Laradja Vrjithout (5,7)

3 John King Boko (1,2)

3,4,2,5 (1,11)

7,1 (5,4)

4,10,7,1 (11,2)

1,9,8,2,3 (5,10)

10,4,3,5,1,2,7 (9,6)

5,9,2 (3,4)

3360 riviä - 100,80 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä