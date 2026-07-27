Päivän ravit: Hurjavireinen Boscon Visa saa haastetta sisemmiltä radoilta Kuninkuusraveihin huipentuva raviviikko alkaa Joensuun Linnunlahdelta. Euronelkku-ravien pronssidivisioonassa nähdään mielenkiintoinen matsi.

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Iikka Nurmonen on ohjastanut Boscon Visan useimmat startit. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Kansan suosikki on hirmuisessa vireessä kilpaileva Boscon Visa. Alla on hieno voitto St Michel -viikonlopun divisioonafinaalista. Paavo Reposen suojatti ei moiti juoksupaikkaansa, ja tekee aina parhaansa maaliviivalle asti.

Boscon Visan lähtöpaikka ei ole paras mahdollinen, sillä sisäpuolelta starttaa kolme kovaa haastajaa. Mari Rautiaisen Rapsodi on noussut kolmetoistavuotiaana mahtavaan vireeseen. Tämänkesäisen Lieksa-ajon sankari pyrkinee pitämään sisäradalta keulapaikan.

Cooleri on näihin lähtöihin laatumenijä. Samuli Simosen tähtäin on lauantaina kilpailtavassa montén SM-kisassa. Joensuun kilpailua on silti vaikea pitää puhtaasti valmistelevana starttina.

Uskotoivon viime esitykset antavat ymmärtää kuusivuotiaan oriin olevan kunnossa. Riku Lindgren osallistuu todennäköisesti alkukiihdytykseen aktiivisesti.

Lämminveristen kovimmassa ryhmässä on tilauksessa rivakka avaus. Useampikin nopea avaaja haluaa varmasti lyhyellä matkalla keulajuoksun.

Jos alussa pidetään reipasta vauhtia, eikä kiihdytys jää määrämittaiseksi, on Joensuun pitkällä loppusuoralla aikaa nousta parrasvaloihin kauempaakin.

Ainakin Hannu Torvinen tulee seuraamaan kärkipään edesottamuksia tarkalla silmällä. Takarivistä starttaavan Gary la Marcin mahdollisuudet kasvavat sitä mukaa, mitä nopeammin matkalla edetään.

Ennen euronelkkua ajetaan kolmivuotiaiden lämminveristen nuorten sarja. Tapio Perttusen Asteroid Orden yrittää saada kolmen laukkastartin jälkeen ehjän juoksun. Hyväpalkintoisessa lähdössä on mukana useampikin lahjakkuus.

Länsinaapurin puolella Östersundissa pääosassa ovat nelivuotiaiden kylmäveristen derbykarsinnat. Elokuun 8. päivä ajettaviin finaaleihin karsitaan tammoja kolmesta lähdöstä. Myös oriit ja ruunat selvittävät finalistit kolmessa karsintalähdössä.