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Juuri nyt | Ruokavirasto muistuttaa koloradonkuoriaisista: tarkkailua jatkettava syksyyn asti
Tilaajalle | Tuupovaaran keihäsmies Aku Parviainen järjesti Kalevan Kisojen suurimman yllätyksen – ”Nyt olen oikea keihäänheittäjä”