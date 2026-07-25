Kuninkuusravien avausmatkojen lähtöradat arvottu Sekä tammojen että oriiden ennakkosuosikit Jockas Rita ja Pro saivat hyvät lähtöasetelmat lauantain avausmatkoille.

Jaa Kuuntele

Santtu Raitalan hallitseva ravikuningatar Jockas Rita sai hyvät lähtöasetelmat avausmatkalle Teivon kuningatarkilpaan. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Kuninkuusravien pääkilpailujen kahden avausmatkan lähtöradat ovat arvottu.

Kuninkuusravien sääntöjen mukaan hevosten taustavoimat saavat rankingjärjestyksessä valita arvotaanko heidän hevosensa kahdelle ensimmäiselle osamatkalle eturiviin vai takariviin.

Perinteisen tavan mukaan lähtöradat ovat toiselle osamatkalle lähtöriveittäin käänteiset avausmatkaan nähden niin, että eturivin pienimmällä numerolla avausmatkalla oleva hevonen on toisella matkalla eturivin suurimmalla numerolla ja niin edelleen.

Tammojen puolella hallitseva ravikuningatar Santtu Raitalan Jockas Rita arvottiin avausmatkalle lähtöradalle kaksi. Vuonna 2023 ravikuningattaren tittelin voittanut Harri Kotilaisen Lumi-Oosa sai avausmatkalle lähtöradan neljä.

Viimeksi Suurmestaruus-ajon voittoa juhlinut Antti Ojanperän Pro kiihdyttää kuninkuuskilvan avausmatkalle lähtöradalta kaksi. Kuva: Anu Leppänen

Hallitsevan ravikuninkaan V.G. Voiton ollessa sivussa loukkaantumisen vuoksi, on kuninkuuskilpailun suurin ennakkosuosikki Antti Ojanperän Pro. Hannu Torvisen ohjastettava starttaa avausmatkalle lähtöradalta kaksi.

Tallikaveri Alarik Huikea sai avausmatkalle lähtöradan viisi. Kolminkertainen ravikuningas Evartti kiihdyttää avausmatkalle Alarik Huikean ulkopuolelta. Santtu Raitala ohjastaa Alarik Huikeata Jorma Kontion istahtaessa Evartin rattaille.

Oriiden kuninkuuskilpailussa ja tammojen kuningatarkilpailussa ajetaan kolme osamatkaa. Lauantaina ajetaan 2100 metrin osamatkat ja sunnuntaina 1609 metrin ja 3100 metrin osamatkat.

Nyt arvottiin kahden ensimmäisen osamatkan lähtöradat. Kisan päättävän 3100 metrin osamatkan lähtöradat valitaan mailin osamatkan jälkeen kisatilanteen mukaisessa järjestyksessä.

Kokonaiskilpailussa paremmuus ratkeaa kolmen matkan kokonaisajan perusteella. Kaikkien osamatkojen ykköspalkinnot ovat 17000 euroa ja kokonaiskisan voitosta maksetaan 40000 euroa. Mikäli sama hevonen voittaa kaikki kolme osamatkaa maksetaan sille lisäksi 9000 euron bonus.

Kuningatarkilpailun avausmatka 1 (8) Virran Välke / valmentaja ja ohjastaja Sami Ikonen 2 (7) Jockas Rita / Santtu Raitala 3 (6) Akvarelli / Markku Latvala / Tuomas Pakkanen 4 (5) Lumi-Oosa / Harri Kotilainen 5 (4) Pirttilän Olga / Terho Rautiainen 6 (3) Villilotta / Seppo Suuronen / Henri Bollström 7 (2) Annan / Markku Kröger /Jarmo Saarela 8 (1) Runoneito / Miia Liipola / Jukka Torvinen 9 (12) Varjosi / Samuli Pohjamo / Ari Moilanen 10 (11) Rautianna / Mari Rautiainen / Jarkko Kervinen 11 (10) Oon Leidi / Timo Ukkola / Esa Holopainen 12 (9) Landen Iita / Antti Tupamäki Suluissa lähtörata mailin osamatkalle.